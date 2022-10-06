Son dakika haberleri! Kremlin: Zelenskiy'nin "Rusya'ya saldırma" yönündeki açıklamaları dünya savaşını başlatma çağrısı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Kremlin: Zelenskiy'nin "Rusya'ya saldırma" yönündeki açıklamaları dünya savaşını başlatma çağrısı

06.10.2022 22:20
Son dakika haberleri! Kremlin: Zelenskiy'nin "Rusya'ya saldırma" yönündeki açıklamaları dünya savaşını başlatma çağrısı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin "NATO'nun Rusya'ya karşı önleyici saldırı düzenlemesi gerektiği" yönündeki açıklamalarını, "dünya savaşını başlatma çağrısı" olarak nitelendirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin "NATO'nun Rusya'ya karşı önleyici saldırı düzenlemesi gerektiği" yönündeki açıklamalarını, "dünya savaşını başlatma çağrısı" olarak nitelendirdi.

Peskov, Rus haber ajansı RİA Novosti'ye Zelenskiy'nin açıklamalarını değerlendirdi.

Söz konusu açıklamalara uluslararası toplumun tepkisiz kalmaması gerektiğini belirten Peskov, "Bu tür açıklamalar, öngörülemeyen korkunç sonuçları olan diğer bir dünya savaşı başlatma çağrısından başka bir şey değildir." dedi.

Peskov, ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin bu açıklamalara dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak "Bu ülkeler, Ukrayna'yı fiili olarak yönlendiriyor ve sonuna kadar savunmasını söylüyor. Bu nedenle, onlar bundan sorumlu ve onların, bu şahsın (Zelenskiy) ve yönetiminin eylemleri ve açıklamalarından sorumlu olması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Zelenskiy, "NATO'nun, Rusya'nın nükleer silah kullanması olasılığını ortadan kaldırmak için Rusya'ya karşı önleyici saldırı düzenlemesi gerektiğini" söylemişti.

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Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Kremlin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kremlin: Zelenskiy'nin 'Rusya'ya saldırma' yönündeki açıklamaları dünya savaşını başlatma çağrısı - Son Dakika

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