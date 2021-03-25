Kartal Belediyesi ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) arasında geçtiğimiz Ocak ayında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Kartal Belediyesi'ne bağlı 15 kreşte eğitim veren öğretmenler için çevrim içi eğitim düzenlendi.

Çocuklar için sağlıklı, güvenli ve sevgi dolu bir gelecek inşa etmek için Kartal genelinde çeşitli eğitim seminerleri, sempozyumlar ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirerek çocuk istismarına karşı birlikte mücadele etmeyi amaçlayan Kartal Belediyesi ve UCİM; kreş öğretmenlerine yönelik "Çocuk İstismarında Farkındalık" eğitimi gerçekleştirdi.

İnternet üzerinden gerçekleştirilen eğitim; Türkiye Yapılanma Sorumlusu Damla Alioğlu, UCİM Türkiye Hukuk Koordinatörü Avukat Candan Tekin, UCİM Türkiye AR-GE Sorumlusu Avukat Lemi Keleş ve UCİM Bilim Kurulu Başkanı Öğretim Görevlisi Sergen Irmak tarafından verildi.

Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Enif Yavuz Dipşar ve kreş öğretmenlerinin katılım sağladığı eğitimde; eğitmenler çocuk istismarının hukuki boyutu, çocuk hak ve güvenliği ile çevrim içi çocuk istismarı ve siber uzaklaştırma üzerine detaylı bilgilendirmede bulundu.