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Son dakika haberleri | Kripto para borsasında vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kripto para borsasında vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

01.12.2021 19:47
Son dakika haberleri | Kripto para borsasında vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Son dakika haberleri: Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, "Bitrota" isimli kripto para borsası üzerinden mağdur olduklarını iddia eden vatandaşların şikayeti üzerine şirket sahibi 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, "Bitrota" isimli kripto para borsası üzerinden mağdur olduklarını iddia eden vatandaşların şikayeti üzerine şirket sahibi 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Alınan bilgiye göre, 3 yıl önce Kayseri'de şirket kuran K.A. ve H.Ö, geçen yıl "Bitrota" adındaki kripto para borsasını devreye aldı.

Yatırım yapanlara yüksek meblağlarda aylık kazanç vaat eden, bu nedenle çok sayıda kişinin yatırım yaptığı kripto para borsasının kısa bir süre önce çökmesi üzerine mağdur olan vatandaşlar, suç duyurusunda bulundu.

Bu kapsamda, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca, şirketin yöneticileri K.A. ve H.Ö. hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul ve Hatay cumhuriyet başsavcılıkları ile koordineli yürütülen soruşturmada, haklarında yakalama kararı çıkarılan 2 şirket yöneticisinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet, Kayseri, Kripto, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kripto para borsasında vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Kripto para borsasında vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika
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