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Son dakika haberleri | Kripto para borsasındaki hırsızlık ve dolandırıcılığa suç örgütü davası - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kripto para borsasındaki hırsızlık ve dolandırıcılığa suç örgütü davası

20.01.2022 10:59
Son dakika haberleri | Kripto para borsasındaki hırsızlık ve dolandırıcılığa suç örgütü davası

Son dakika gelişmesine göre Kripto para borsasında hırsızlık ve dolandırıcılık yaparak, 72 kişiyi mağdur eden 13 sanık hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak", "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık ve dolandırıcılık" suçlarından 378 yıldan 763 yıla kadar değişen hapis...

Kripto para borsasında hırsızlık ve dolandırıcılık yaparak, 72 kişiyi mağdur eden 13 sanık hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak", "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık ve dolandırıcılık" suçlarından 378 yıldan 763 yıla kadar değişen hapis cezaları istendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesinin raporuna yer verildi.

Buna göre, www.sistemkoin.com adlı internet sayfasında hesap açan bir müşteki, buradaki bitcoinlerini borsadaki cüzdanına göndermek için işlem yaparken, bunların başka bir cüzdana aktarıldığını fark etti.

Sistemkoin yetkilileriyle canlı destek hattından iletişim kuran müştekiye, işlemin şirketle bir ilgisinin bulunmadığı, hackleme yapılmış olabileceği söylendi. Daha sonra iletişim kurmaya çalıştığı şirket yetkililerine ulaşamayan müşteki, hesaplarının askıya alınması üzerine şikayetçi oldu.

Şirket yetkilileri hesapları askıya aldı

İddianamede, Türkiye'de faaliyet gösteren kripto para borsalarından www.sistemkoin.com isimli web sitesi üzerinden başta Bitcoin (BTC), Etherium (ETH) ve Litecoin (LTC) olmak üzere çok sayıda kripto paranın alım satım işlemlerinin yapıldığı anlatıldı.

Sitedeki kullanıcı hesabı üzerinden kripto para alım satım işlemleri yapabilmek için ilgili şirketlerin bankalardaki hesaplarına para havalesi gerektiği vurgulanan iddianamede, bunun ardından kişinin kullanıcı hesabına söz konusu havale tutarı yansıtılarak kripto para alım satım işlemlerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.

İddianamede, belirli bir süre sonra "www.sistemkoin.com" isimli internet sitesi üzerindeki hesapları şirket yetkilileri tarafından askıya alınan müştekilerin kripto para cüzdanlarındaki miktarın da başka cüzdanlara transfer edildiği aktarıldı.

Takibi zorlaştırmak için yurt dışına transfer

Müştekilerin kripto paralarının transfer edildiği cüzdanların blockchain zincirinden irtibatlarının sorgulandığı belirtilen iddianamede, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Müştekilerin cüzdanları ile sanıklara ait cüzdan adresleri aralarında transferler gerçekleşmiştir. Müştekilerin meydana gelen olaylarla ilgili internet sitesi üzerinden canlı destekle şirket yetkilileriyle iletişime geçtikleri, fakat sorunlarına çözüm üretmeyen şirket yetkililerinin müştekilerin hesaplarını askıya aldığı (bloke ederek pasif duruma getirdikleri) anlaşılmıştır. Sanıkların, takibi zorlaştırmak için, askıya alınan müşteki hesaplarındaki kripto paraları özellikle yurt dışında faaliyet gösteren yabancı kripto para borsalarındaki (binance, bitfinex vb.) şüpheli cüzdanlara transfer ettikleri ve bu şekilde müştekileri mağdur ettikleri tespit edilmiştir."

İddianamede, sanık Baha İ. liderliğinde kurulan suç örgütünün, nitelikli hırsızlık eylemlerini gerçekleştirirken belirli bir hiyerarşi ve iş bölümü yapıldığı anlatıldı.

Sanık Baha İ. ve örgüt yöneticileri Volkan Ç. ve Tolgahan Ç'nin, mağdurların söz konusu internet sitesindeki kripto para hesaplarının askıya alınması ve buralardaki miktarın şüpheli cüzdan adreslerine transfer edilmesi yönünde talimat verdiği belirtilen iddianamede, diğer sanıklar Burçin A, Anıl A, Berkan Ç, Arda A, Osman K, Emre G. ve Şerife Ç'nin ise bu talimatlar doğrultusunda işlem yaptıkları aktarıldı.

72 kişinin mağdur olduğu 74 eylem gerçekleştirildi

Sanıklardan Emine A'nın da kendisine ait banka ve kripto para hesaplarını örgütün nitelikli hırsızlık eylemlerinde menfaat karşılığı kullandırdığı ifade edilen iddianamede, kripto para transfer trafiğinin zorlaştırılması için özellikle yurt dışındaki borsalarda kripto para hesaplarının açılarak gizliliğe riayet edildiği bildirildi.

Sanık Baha İ'nin kendisini İsmet S. olarak tanıttığı ve çok sayıda sahte kimlik kullandığı ifade edilen iddianamede, 72 kişinin mağdur olduğu 13 sanık tarafından gerçekleştirilen 74 eyleme yer verildi.

İddianamede, aldıkları yaklaşık 1 milyon 106 bin lira, 22 bin dolar ve çok sayıda Bitcoin, Etherium ile çeşitli kripto paraları mağdurların hesaplarına yatırmayan sanıkların, 2018-2019-2020 yılları arasında nitelikli hırsızlık ve nitelikli dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirildiği vurgulandı.

Ceza istemleri

İddianamede, sanıklardan Baha İ, Tolgahan Ç. ve Volkan Ç'nin "suç işlemek amacıyla örgüt yönetmek", "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" ve "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 381 yıldan 763'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Suç örgütüne üye olduğu belirtilen 8 sanığın benzer suçlardan 379 yıldan 759'er yıla, 3 sanığın ise 378 yıldan 758'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edilen iddianame, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesinin ardından, şirketin adresi İzmir'de olduğu için yetkisizlikle İzmir Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

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Dolandırıcılık, Cumhuriyet, Bitcoin, Kripto, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kripto para borsasındaki hırsızlık ve dolandırıcılığa suç örgütü davası - Son Dakika


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