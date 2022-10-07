Kripto para cüzdanı operasyonunda 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kripto para cüzdanı operasyonunda 5 kişi tutuklandı

07.10.2022 09:43

Kripto para cüzdanı operasyonunda 5 kişi tutuklandıMERSİN Mersin merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, yasadışı bahisten elde edilen paraları kripto para cüzdanlarıyla başka ülkeye transfer ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 18 kişiden 5'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kripto para cüzdanı operasyonunda 5 kişi tutuklandı

MERSİN Mersin merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, yasadışı bahisten elde edilen paraları kripto para cüzdanlarıyla başka ülkeye transfer ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 18 kişiden 5'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yasadışı bahisten elde edilen 54 milyon 654 bin 443 dolar değerinde bitcoin kripto paranın KKTC üzerinden İngiltere'ye transfer edildiği tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı bahis ile bağlantılı para transferlerine aracılık ettiği tespit edilen kripto para cüzdanlarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda yasa bahisten elde edilen 54 milyon 654 bin 443 dolar değerinde bitcoin kripto paranın KKTC üzerinden İngiltere'ye transfer edildiği tespit edildi. Bu cüzdanları kullanan 23 şahsı tespit eden ekipler, 4 Ekim'de operasyon için düğmeye bastı. Mersin merkezli İstanbul, Adana, Antalya ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen şahıslardan A.İ., U.K., S.T., M.B. ve S.E. tutuklanırken, 9 kişi adli kontrolle, 4 kişide ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak: İHA

Kıbrıs, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kripto para cüzdanı operasyonunda 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

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