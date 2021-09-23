Son dakika haberleri... Kripto para madenciliği operasyonunda ele geçirilenler sergilendi - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, 20 Eylül tarihinde Fatih'te bulunan bir depoda kaçak yollarla kripto para madenciliğinde kullanılan cihazların getirildiği ihbarını alıp, operasyon düzenledi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alınırken, 73 adet kripto para cihazı ele geçirildi. Ekipler aynı gün Ataşehir'de bir adrese daha operasyon düzenledi. Ataşehir'deki operasyonda bir şüpheli daha gözaltına alınırken, yurda kaçak yollarla getirilen kripto para madenciliğinde kullanılan 84 cihaz daha ele geçirildi. 2 operasyonda 1 milyon 256 milyon lira değerinde olduğu değerlendirilen, 157 cihaz ele geçirildi. 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, adreslere düzenlenen operasyon anları kameralarca görüntülendi. Ele geçirilen malzemeler ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi.

- İstanbul