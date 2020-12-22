Son dakika haberleri: "Kristal Berraklığı" Pera Müzesi'nde açıldı - Son Dakika

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, salgın etkisi altında geçen 2020 yılına, bu küresel krize atıfta bulunan "Kristal Berraklığı" sergisiyle veda ediyor.

Elena Sorokina küratörlüğünde hazırlanan sergi, farklı ülkelerden 20 sanatçının, iklim değişikliği ve çevresel sorunları kristaller ışığında ele alan eserlerini bir araya getiriyor.

Pandemi şartlarında sanatçılara çeşitli kavramlarla ve "değişim" olgusuyla ilişkilenme imkanı tanıyan sergide; Sammy Baloji, Minia Biabiany, Katinka Bock, Bianca Bondi, Gaëlle Choisne, Kıymet Daştan Elmas Deniz, Sinem Dişli, Gluklya (Natalia Pershina-Yakimanskaya), Deniz Gül, Ilana Halperin, Gülsün Karamustafa, Yazan Khalili, Paul Maheke, Şener Özmen, İz Öztat, Hale Tenger, Güneş Terkol, Berkay Tuncay ve Adrien Vescovi'nin eserleri yer alıyor.

Açılışta konuşan Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi Genel Müdürü Özalp Birol, "Kristal Berraklığı" sergisinin Pera Müzesi'nin, salgın döneminde üreterek hayata geçirdiği ilk sergi olarak müzenin tarihinde özel bir yere sahip olacağını kaydetti.

Birol, şunları kaydetti:

"Kristal Berraklığı sergisi, sanatçılara, bu süreçte oluşan yeni kavramlarla ve çevremizin bugünkü değişimleriyle ilişkili yeni ve ilginç yapıtlar üretme olanağı tanıdı. Ortaya, küratör ve sanatçıların, ekolojik bir duyarlılıkla yaklaştıkları, her sanatçının kendi temel taşını, kendi yaratıcı ve siyasi bakışını, duyusal ve duygusal damgasını yansıtan; küresel şeffaflık, insan toprak ilişkisi, salgın sürecinde oluşan yeni bedensel davranışlar, diller, bunların medyadaki yeri gibi konulara odaklanan ilginç bir sergi çıktı."

Küratör Sorokina ise kristallerin tam matlıktan kusursuz saydamlığa uzanan farklı özellikler taşıdığını ve sanattan büyüye, teknolojiden şifacılığa pek çok alanda kullanıldıklarını belirterek, "Bilim insanları, canlı olmasalar da kristallerin genellikle 'büyüdüklerini' tarif etmiştir. Yaşayan pek çok organizma, kristal üretebilir. Eski kültürlerde kristaller ve mineraller duyuları olan varlıklar gibi görülmüş, canlı ve canlı olmayan, organik ve inorganik madde arasındaki geçirgen sınırlar için mükemmel bir metafor olmuştur." ifadelerini kullandı.

Farklı coğrafyalardan 20 sanatçının eserlerini bir araya getiren "Kristal Berraklığı" sergisi 7 Mart'a kadar Pera Müzesi'nin üçüncü katında ziyaret edilebilecek.