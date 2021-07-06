Son dakika haberleri! Kron, AR-GE yatırımlarında ilk 10 şirket arasında

Kron, bilişim sektöründe AR-GE'ye en fazla harcama yapan ilk 10 şirket arasında yer aldı.

Kron'dan yapılan açıklamaya göre, telekomünikasyon, finans, enerji ve sağlık gibi sektörlerde yer alan birçok global firmaya yazılım ürünleri sunan Kron, Turkishtime dergisinin her yıl yaptığı "AR-GE 250" araştırmasında bilişim sektöründe AR-GE'ye en fazla harcama yapan ilk 10 şirketten biri oldu.

Kron ayrıca, AR-GE harcamalarına göre "En Büyük 250 Şirket" sıralamasında da geçen yıla göre 21 sıra atlayarak 74. sıraya yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kron Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Yenel, her yıl AR-GE yatırımlarını artırdıklarını belirterek, "Bu yatırımlarımızı mevcut ürünlerimize dünya pazarlarında rekabetçi özellikler kazandıracak şekilde yapmaya özen gösteriyoruz. AR-GE yatırımlarımıza gösterdiğimiz bu özenin önemli araştırma sonuçlarına yansımasının mutluluğunu yaşıyoruz. Bu konuda deneyimle AR-GE personelimiz ve etkin AR-GE yatırımlarımızla yenilikçi ve rekabetçi yazılım ürünleri üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Teknoloji ihracatında sırada yeni pazarlar bulunuyor

Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (PAM) alanında Türkiye'nin ve dünyanın alanında lider konumdaki kurumlarına hizmet veren Kron, bu alandaki yetkinliğiyle biliniyor. Etkin AR-GE yatırımlarının bir sonucu olan yazılım ürünlerini Avrupa, Asya-Pasifik ve Güney Amerika'nın dev şirketlerine ihraç eden şirket, Türkiye'nin teknoloji ihracatına büyük katkı sunuyor.

Ortaya koyduğu büyüme stratejisiyle global pazardaki yerini kuvvetlendiren şirketin hedeflediği yeni pazarlar arasında İngiltere, Benelux ve DACH ülkeleri ile İskandinav bölgesi yer alıyor.