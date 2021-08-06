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Son dakika haberleri! KTO, KAYSO VE KTB'den orman yangını mağdurlarına destek - Son Dakika

Son dakika haberleri! KTO, KAYSO VE KTB'den orman yangını mağdurlarına destek

06.08.2021 08:58
Son dakika haberleri! KTO, KAYSO VE KTB'den orman yangını mağdurlarına destek, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Kayseri Ticaret Odası (KTO), Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ve Kayseri Ticaret Borsası (KTB), Antalya'da çıkan orman yangınlarında mağdur olan çiftçilere yardım elini uzattı.

Kayseri Ticaret Odası (KTO), Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ve Kayseri Ticaret Borsası (KTB), Antalya'da çıkan orman yangınlarında mağdur olan çiftçilere yardım elini uzattı. Düzenlenen ortak yardım kampanyası ile 27 ton küçükbaş hayvan yemi, yangın bölgesine gönderildi.

Ülkenin orman yangınlarıyla mücadelesi tüm hızıyla sürerken, yaraların sarılması için Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış bir araya gelerek ortaklaşa yardım kampanyası oluşturdu. Oluşturulan kampanya neticesinde; KAYSO, KTO, KTB ve Kayseri Yem firmasının destekleriyle 27 TON küçükbaş hayvan yemi, Antalya- Manavgat Çeltikli bölgesinde Belediye yardım toplama alanına gönderildi.

Antalya'nın tarihinin en büyük orman yangını felaketini yaşadığını dile getirerek ortak bir açıklama yapan KTO Başkanı Gülsoy, KAYSO Başkanı Büyüksimitci ve KTB Başkanı Bağlamış, şu ifadelere yer verdiler;

"Biz zorlukları birlikte aşan büyük bir milletiz. Bu zor günlerde yangından mağdur olan vatandaşlarımızın yanında olmak, yanan ormanlarımızı yeniden yeşillendirmek için hepimize büyük görev düşüyor. Antalya Ticaret Borsamızla yaptığımız görüşmelerde mağdurların öncelikli ihtiyacının ne olduğunu sorduk. Onlarda bize acil küçükbaş hayvan yemi ihtiyacı bulunduğunu ifade ettiler. Bizde ortak bir karar alarak ilk etapta hemen 27 ton küçükbaş hayvan yemi yardım kamyonu oluşturarak gönderdik. Başka neye ihtiyaç varsa yerine getirmek için hazırız. Her zaman belirttiğimiz gibi biz birbirinden güç alan çok güzel bir milletiz, birlikte güçlüyüz. Yangınlarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun. Ayrıca; Antalya Valiliğimiz tarafından başlatılan yardım kampanyasına üst birliğimiz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 5 milyon lirayla katkıda bulundu. Ayrıca tüm üyeleri adına 1,5 milyon adet fidan bağışında bulundu. Her üyemiz için bir fidan düşüncesiyle yola çıktık. Yanan ormanlarımızı eski haline kavuşturmak, daha yeşil bir Türkiye için, TOBB, 365 Odamız ve Borsamız, 64 Sektör Meclisimiz, 81 İldeki Kadın ve Genç Girişimciler Kurullarımız olarak, 1,5 milyon üyemiz adına 1,5 milyon fidan bağışında bulundu. Bu anlamlı bağış için TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyoruz." - KAYSERİ

Son dakika haberleri! KTO, KAYSO VE KTB'den orman yangını mağdurlarına destek

Kayseri Sanayi Odası, Kayseri, Antalya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! KTO, KAYSO VE KTB'den orman yangını mağdurlarına destek - Son Dakika


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