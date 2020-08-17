Son dakika haberleri! KTÜN'de görevli doçent doktor trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

Koçer'in, Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde doçent doktor olduğu öğrenildi.

Yıldırım ise gözaltına alındı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Koçer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Seydişehir- Antalya kara yolunun 52'nci kilometresinde Barış Koçer (37) idaresindeki 06 DF 1292 plakalı motosiklet, aynı istikamette ilerleyen Nuri Yıldırım 'ın kullandığı 42 NR 129 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Konya 'nın Seydişehir ilçesindeki trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 19:57

Kaynak: AA

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