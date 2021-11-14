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Son dakika haberleri! Küçük çocuk, oynamak için girdiği çamaşır makinesinde hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri! Küçük çocuk, oynamak için girdiği çamaşır makinesinde hayatını kaybetti

14.11.2021 09:35

Son dakika haberler: Küçük çocuk, oynamak için girdiği çamaşır makinesinde hayatını kaybetti Küçük çocuğun feci ölümü: Oynamak için içine girdiği çamaşır makinesi sonu oldu Kastamonu'nun Araç ilçesinde oynamak için çamaşır makinesinin içine girerek saklanan 5 yaşındaki çocuk, durumdan habersiz olan annesinin...

Küçük çocuk, oynamak için girdiği çamaşır makinesinde hayatını kaybetti

Küçük çocuğun feci ölümü: Oynamak için içine girdiği çamaşır makinesi sonu oldu

KASTAMONU - Kastamonu'nun Araç ilçesinde oynamak için çamaşır makinesinin içine girerek saklanan 5 yaşındaki çocuk, durumdan habersiz olan annesinin makineyi çalıştırması neticesinde hayatını kaybetti.

Olay, Kastamonu'nun Araç ilçesi Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki Mert E., evde oyun oynadığı sırada çamaşır makinesinin içine girerek çamaşırların arasına saklandı. Bu sırada küçük Mert'in annesi Nuran E., çocuğunun içine saklandığından haberi olmadan çamaşırların yıkanması için çamaşır makinesini çalıştırdı. Bir süre sonra gelen seslerden şüphelenen anne, makinenin yanına gitti. Annesi, durdurduğu makinenin kapağını açınca küçük Mert ile karşılaştı.

Makineden yaralı bir şekilde annesi tarafından çıkartılan Mert, Araç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından küçük çocuk, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 yaşındaki Mert, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, küçük Mert'in cenazesi ise morga kaldırıldı.

Son dakika haberleri! Küçük çocuk, oynamak için girdiği çamaşır makinesinde hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Küçük çocuk, oynamak için girdiği çamaşır makinesinde hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Küçük çocuk, oynamak için girdiği çamaşır makinesinde hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Küçük çocuk, oynamak için girdiği çamaşır makinesinde hayatını kaybetti

Kastamonu, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Küçük çocuk, oynamak için girdiği çamaşır makinesinde hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Küçük çocuk, oynamak için girdiği çamaşır makinesinde hayatını kaybetti - Son Dakika
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