Son dakika haberleri: Küçük İslam'ın öldüğü kazada sürücü adliyede - Son Dakika

Son dakika haberleri: Küçük İslam'ın öldüğü kazada sürücü adliyede

Son dakika haberlerine göre ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, çevre yolundaki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Kazakistan uyruklu İslam Öziyev (9), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Son dakika haberleri: Küçük İslam'ın öldüğü kazada sürücü adliyede, System.String[]

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, çevre yolundaki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Kazakistan uyruklu İslam Öziyev (9), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Çocuğa çarptıktan sonra kontrolden çıkan otomobilin akaryakıt istasyonuna daldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ömer K. (29) adliyeye sevk edildi.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Alanya'nın Kargıcak Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Ömer K. yönetimindeki 06 BYT 295 plakalı lüks otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Kazakistan uyruklu İslam Öziyev'e çarptı. Kazanın etkisiyle havaya fırlayan çocuk, yerde hareketsiz kaldı. Kontrolden çıkan otomobil ise yolun sağındaki akaryakıt istasyonuna daldı. Önce istasyonun dış tarafındaki duvara çarpan otomobil, ardından bir pompanın metal korumasına çarparak durdu.

KURTARILAMADIKazada ağır yaralanan İslam Öziyev, çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla götürüldüğü Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Kaza sonrası hasar gören otomobil çekici yardımıyla götürülürken, sürücü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.AKARYAKIT İSTASYONUNA DALDIOtomobilin çocuğa çarptıktan sonra kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonuna daldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde otomobilin önce istasyonun ön tarafından bulunan duvara ardından da içerideki pompaya çarptığı anlar yer aldı. Otomobil pompaya çarptığı anda bir görevlinin aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İslam Öziyev'in yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan kazanın ardından gözaltındaki sürücü Ömer K., bugün karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ömer K.'nin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


Son dakika haberleri: Küçük İslam'ın öldüğü kazada sürücü adliyede
Son dakika haberleri: Küçük İslam'ın öldüğü kazada sürücü adliyede
Son dakika haberleri: Küçük İslam'ın öldüğü kazada sürücü adliyede
Son dakika haberleri: Küçük İslam'ın öldüğü kazada sürücü adliyede
Son dakika haberleri: Küçük İslam'ın öldüğü kazada sürücü adliyede
Son dakika haberleri: Küçük İslam'ın öldüğü kazada sürücü adliyede
Son dakika haberleri: Küçük İslam'ın öldüğü kazada sürücü adliyede
Son dakika haberleri: Küçük İslam'ın öldüğü kazada sürücü adliyede
Son dakika haberleri: Küçük İslam'ın öldüğü kazada sürücü adliyede
Son dakika haberleri: Küçük İslam'ın öldüğü kazada sürücü adliyede
Son dakika haberleri: Küçük İslam'ın öldüğü kazada sürücü adliyede

Kazakistan, Otomobil, Alanya, İslam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 14:34 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Küçük İslam'ın öldüğü kazada sürücü adliyede - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

56 yaşındaki öğretmen, 16 yaşındaki erkek öğrencisi ile defalarca ilişkiye girdi Vicdansız baba, tartıştığı kızını bıçaklayarak ağır yaraladı AK Parti Sözcüsü Çelik'in düzenlediği basın toplantısında Azerbaycan bayrağı dikkat çekti Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak Fenerbahçe'nin gündemindeki Giuliano, Al Nassr'a veda etti İBB'nin Twitter hesabından Ronaldo'nun montaj yapılmış fotoğrafını paylaşıldı FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı         
20:48
Son Dakika: Türkiye'de 29 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi vefat etti, 1427 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 29 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi vefat etti, 1427 yeni vaka tespit edildi         
19:23
Manchester United, Alex Telles için 12 milyon euro teklif etti Manchester United, Alex Telles için 12 milyon euro teklif etti         
19:08
Hayatını kaybeden Kuveyt Emiri El-Sabah'ın torunuyla son görüntüsü paylaşıldı Hayatını kaybeden Kuveyt Emiri El-Sabah'ın torunuyla son görüntüsü paylaşıldı         
18:54
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz         
18:12
Son Dakika: Ermenistan'ın Son Dakika: Ermenistan'ın "Türkiye savaş uçağımızı düşürdü" iddiasına Ankara'dan yalanlama         
17:28
16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iki kişi tutuklandı 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iki kişi tutuklandı         
16:33
Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü         
15:23
Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması: S-300 füze sistemini harekete geçirdi Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması: S-300 füze sistemini harekete geçirdi         
14:57
Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi         
14:48
Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı         
14:40
İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz         
13:33
Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi         
12:13
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu         
11:17
Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum         
10:51
Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 21:00:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Küçük İslam'ın öldüğü kazada sürücü adliyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei