Son dakika haberleri: Küçük kız salgın sürecinde yaptığı resimlerden sergi açtı - Son Dakika

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yaşayan ilkokul öğrencisi Ada Alya Aydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kaldığı zamanlarda yaptığı resimlerle sergi açtı.

Selim- Ebru Aydın çiftinin kızı 10 yaşındaki Ada Alya Aydın, evde kaldığı dönemlerde resim yaptı.

Küçük kız, yaptığı resimler için ailesinin desteğiyle sergi açmaya karar verdi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek'in sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşıma cevap veren Ada Alya, milletvekili Atabek'i bir alışveriş merkezinde düzenlenen serginin açılışına davet etti.

Milletvekili Atabek, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, AK Parti Arifiye İlçe Başkanı Adnan Akbaş, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, serginin açılışına katıldı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışmak istiyorum"

Ada Alya Aydın, AA muhabirine, herhangi bir kursa gitmediğini, salgın döneminde günde 4 saat resim çizdiğini söyledi.

Resim sergisi açarak bir hayalini gerçekleştirdiğini dile getiren Aydın, "Diğer hayallerim; Anıtkabir'i ziyaret etmek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak istiyorum. İnşallah hayallerimi gerçekleştirebilirim." dedi.

Milletvekili Atabek de resimlerin çok güzel olduğunu belirterek, "Muazzam bir sergi hazırlamışsın. Eserlerin çok güzel, ileride bu alanda çok başarılı bir isim olabilirsin. Dikkatimi çeken bir diğer unsur senin bu tabloları tam da salgın döneminde evde geçirdiğin süreçte yapmış olman, azminden ötürü maşallah diyorum. İnşallah özlem duyduğun okuluna en kısa zamanda kavuşursun. Her zaman yanında olan aileni ve öğretmenlerini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Aydın'ın 20 çalışmasının yer aldığı sergi, 5 Şubat'a kadar gezilebilecek.