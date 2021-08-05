Son dakika haberleri: Küçük Toprak, yangında evleri yanan çocuklara oyuncaklarını gönderdi - Son Dakika

EDİRNE'de kadınlar, 9 gündür orman yangınlarının devam ettiği Antalya'nın Manavgat ilçesinde evleri yanan vatandaşlar için topladıkları 1 kamyon dolusu yardım malzemesini bu kente gönderdi. 5 yaşındaki Toprak Efe Karagözler de oyuncakları yanan çocuklara ulaştırılmak üzere yardım kampanyasına kendi oyuncaklarını bağışladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 9 gündür devam eden orman yangınında evleri yanan vatandaşlar için Edirne'de İstasyon Mahallesi, Sümbül Sokak'ta yaşayan kadınlar seferber oldu. Kendi aralarında organize olan kadınlar, başlattıkları yardım kampanyasını sosyal medyadan duyurdu. Manavgat'ta evleri yanan vatandaşlarla iletişime geçen mahalleli, kıyafet ve buna benzer gereçlerden oluşan ihtiyaç listesi hazırlayıp, bir kamyon dolusu yardım malzemesi topladı. Kampanyaya kimi torunu için sakladığı kızının bebeklik kıyafetini, kimi sandıkta sakladığı çeyizlik eşyalarını bağışladı.

'ONLARA EN SEVDİĞİM OYUNCAKLARIMI GÖNDERİYORUM'Kampanyaya Toprak Efe Karagözler de hazırladığı yardım kolisiyle katıldı. Toprak Efe, oyuncakları yanan çocuklar için en sevdiği oyuncaklarını koliye doldurup gönderdi. Karagözler, "Arkadaşlarımın yangında oyuncakları yandı. Onlara en sevdiğim oyuncaklarımı gönderiyorum. Onları çok seviyorum" dedi.'İHTİYAÇLARA GÖRE YARDIM KOLİSİ HAZIRLADIK'Kampanyayı başlatan vatandaşlardan Zuhal Azsever, Edirnelilerin yardım kampanyasına büyük ilgi gösterdiğini belirterek, "Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınında zarar gören vatandaşlarımıza yardım için sosyal medya hesabımdan yardım çağrısı paylaşımı yaptım. Bu paylaşımıma İstasyon Mahallesi, Sümbül Sokakta yaşayan vatandaşlar duyarsız kalmadı. Herkes evinde elinden ne geliyorsa bizlere verdi. Bu yardım kısa sürede büyüdü. Bize yardım etmek isteyen diğer mahallelerdeki vatandaşlarımızın da kolilerini gidip evinden aldık. Arkadaşlarımızla bu kolileri onlara ulaştıracağız. Acıları acılarımızdır" diye konuştu.'BİR KUTUYLA BAŞLADIK ONLARCA KOLİYE DÖNDÜ'Kampanyaya katılan Nesime Ertan da, "Burada Manavgat'ta yangında zarar görenler için eşyaları hazırlıyoruz. Yardımda en çok kıyafet yardımı yaptık. Gelen yardımları zaten ona göre oluşturduk. Bir kutuyla başladığımız yardımlar onlarca koliye döndü. ve her geçen saat yardımlar artıyor. Sümbül Sokak olarak başlayan yardım paketleri şu an tüm Edirne halkı katıldı. Yardım kampanyamız devam edecek" ifadelerini kullandı.KIZININ ÇEYİZİNDEKİ BEBEK KIYAFETLERİNİ GÖNDERDİKızının bebeklik kıyafetini çeyizinden Şükran Zaynar ise, "Benim bir kızım var ve onun bebeklik eşyaları duruyordu. Ben bu eşyaları torunlarıma saklamayı düşünüyordum ama sonra Manavgat'ta göndermeye karar verdim. Çünkü orada ağlayan ve üşüyen bebeklerin olduğunu hissettim. Bu yüzden onların buna ihtiyacı olduğunu düşünerek kızımın çeyizinde saklamayı düşündüğüm bebek kıyafetlerini yollama kararı aldım" dedi.