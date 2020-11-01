Son dakika haberleri: Küçük yaşta evliliğe polis engeli - Son Dakika

Son dakika haberleri: Küçük yaşta evliliğe polis engeli
01.11.2020 23:22
Son dakika gelişmesine göre KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, S.E.'nin 16 yaşında evlendirildiği ihbarı üzerine düğün salonuna gelen polis ekipleri, gelin ve damadı polis merkezine götürdü.
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, S.E.'nin 16 yaşında evlendirildiği ihbarı üzerine düğün salonuna gelen polis ekipleri, gelin ve damadı polis merkezine götürdü.
Körfez Yukarı Hereke Mahallesi'nde teyze çocukları olan H.E. ve S.E. için akşam Fatih Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda tören düzenlendi. Gelin S.E.'nin 16 yaşında olduğu yönünde polise ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine polis ekipleri, düğün salonuna gelerek, H.E. ve S.E.'yi işlemleri için polis merkezine götürdü. H.E. ve S.E.'nin nikahlarının kıyılmadığı öğrenilirken, S.E.'nin evlenmek için kendisinin ve ailesinin rızası olduğu öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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