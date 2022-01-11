Üye Girişi
Son dakika haberleri | KÜÇÜK YUSUF, KİREÇ ÇÖZÜCÜ İÇEREK HASTANELİK OLDU - Son Dakika

Son dakika haberleri | KÜÇÜK YUSUF, KİREÇ ÇÖZÜCÜ İÇEREK HASTANELİK OLDU

11.01.2022 14:43

Gelen son dakika haberine göre KİLİS'te, kireç çözücü içen 18 aylık Yusuf Can, hastanelik oldu.

KİLİS'te, kireç çözücü içen 18 aylık Yusuf Can, hastanelik oldu. Hastanede müdahale edilen çocuk, ambulans uçakla Ankara'ya götürülecek.

Çalkaya Köyünde oturan Mehmet-Emine Can çiftinin 18 aylık çocukları Yusuf, geçen hafta saatlerinde su zannederek yanlışlıkla kireç çözücü içti. Ailenin fark etmesi üzerine Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Yusuf, yoğun bakıma alındı. Boğaz kısmı ve organları zarar gören Yusuf Can'ın hayati tehlikesi bulunduğu için Ankara Şehir Hastanesine sevkine karar verildi. Doktorların durumu iletmesinin ardından Sağlık Bakanlığı devreye girerek küçük Yusuf için ambulans uçak tahsis etti. Yusuf Can, akşam saatlerinde Gaziantep Havalimanından Ankara Şehir Hastanesine uçak ambulans ile sevk edilecek.

Oğlunun iyileşmesi için dua eden Mehmet Can, "Oğlunm su yerine kireç çözücü içmiş. Fark eder etmez hemen ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine getirdik. Yoğun bakımda 5 gündür tedavisi sürüyor. Bugün ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilecek" dedi.

Anne Emine Can ise oğlunun iyileşmesi için dua ettiğini belirtti.

Son dakika haberleri | KÜÇÜK YUSUF, KİREÇ ÇÖZÜCÜ İÇEREK HASTANELİK OLDU
Son dakika haberleri | KÜÇÜK YUSUF, KİREÇ ÇÖZÜCÜ İÇEREK HASTANELİK OLDU
Son dakika haberleri | KÜÇÜK YUSUF, KİREÇ ÇÖZÜCÜ İÇEREK HASTANELİK OLDU
Son dakika haberleri | KÜÇÜK YUSUF, KİREÇ ÇÖZÜCÜ İÇEREK HASTANELİK OLDU

YORUMLAR
500

Ambulans, Ankara, Kilis, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | KÜÇÜK YUSUF, KİREÇ ÇÖZÜCÜ İÇEREK HASTANELİK OLDU - Son Dakika


Lüks sitede inanılmaz soygun! 3 kadın hırsız, Libya Başkonsolosu'nun evini soydu Lüks sitede inanılmaz soygun! 3 kadın hırsız, Libya Başkonsolosu'nun evini soydu         
14:49
Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği trafik kazasının kamera görüntüleri yayınlandı Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği trafik kazasının kamera görüntüleri yayınlandı         
14:34
Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği minibüs duvara çarptı: 12 kişi yaralandı Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği minibüs duvara çarptı: 12 kişi yaralandı         
13:55
Köpekleri uzaklaştırmak için eline tüfek alan 12 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki kardeşinin ölümüne sebep oldu Köpekleri uzaklaştırmak için eline tüfek alan 12 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki kardeşinin ölümüne sebep oldu         
13:27
Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı         
12:55
Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapmıştı! Kızı 3 günlükken öldü Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapmıştı! Kızı 3 günlükken öldü         
12:09
Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin meclisini karıştırdı Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin meclisini karıştırdı         
11:36
Trafik kazasında yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'tan geriye mutlu anlarla dolu bu video kaldı Trafik kazasında yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'tan geriye mutlu anlarla dolu bu video kaldı         
11:15
Son dakika: Kasım ayında cari denge açığı 2.6 milyar dolar oldu Son dakika: Kasım ayında cari denge açığı 2.6 milyar dolar oldu         
10:17
Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı         
10:15
Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar         
09:52
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32

Son Dakika Haberleri
14:49 Lüks sitede inanılmaz soygun! 3 kadın hırsız, Libya Başkonsolosu'nun evini soydu
14:47 Suriye doğumlu olduğu için Miss World'e katılamıyor! ABD, İngiliz kraliçeye vize vermedi
14:33 Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği trafik kazasının kamera görüntüleri yayınlandı
14:27 Halka "Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?" diye soruldu! Muhalefet, iktidarı geride bıraktı
14:18 Kılıçdaroğlu herkesin merak ettiği o soruyu sordu: Dolar düşünce neden zam yapıyorsunuz?
14:14 Konyaspor hiçbir şeyden çekmedi trafik kazalarından çektiği kadar! Tevfik Lav, Poljac ve en son k Ahmet Çalık
14:11 Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri
14:07 Tıp öğrencisi oğlu cemaat yurdundan şikayet ederek intihar etti! Baba: 25 yıldır cemaatteyim
13:54 Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği minibüs duvara çarptı: 12 kişi yaralandı
13:54 Ahmet Çalık'ın vefatının ardından gözler TFF'de! Konyaspor erteleme başvurusunu yaptı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 14:54:32. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | KÜÇÜK YUSUF, KİREÇ ÇÖZÜCÜ İÇEREK HASTANELİK OLDU - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement