Son dakika haberleri... Küçükbaş hayvanları kaybolan yaylacıların imdadına Jandarma yetişti - Son Dakika

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde yaylaya giderken küçükbaş hayvanları kaybolan vatandaşların imdadına Jandarma ekipleri yetişti.

Alınan bilgiye göre, Giresun'un Çanakçı ilçesinden küçükbaş hayvanlarıyla yola çıkan yaylacılar Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Güvende Yaylası istikametine ilerlerken Kırgeriş köyü yakınlarında geceyi geçirmek için mola verdi. Erken saatlerde yola çıkmak için harekete geçen yaylacılar sürüde keçilerinin eksik olduğunu fark edince Jandarma ekiplerinden yardım talebinde bulundu.

Yardım talebinin ardından bölgeye intikal eden Jandarma timleri vatandaşlarla birlikte drone yardımıyla çalışmalara başladı.

Çevre köy muhtarları ve arazideki çobanlara ve vatandaşlara bilgi verilmesinin ardından havadan ve karadan yapılan fiziki aramaların ikinci gününde 34 küçükbaş hayvan İnkaya mevkiinde Jandarma ekipleri ve vatandaşlar tarafından bulunarak yaylacılara eksiksiz olarak teslim edildi. - GÜMÜŞHANE