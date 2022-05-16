Son dakika haberleri... Küçükbaş hayvanları kaybolan yaylacıların imdadına Jandarma yetişti - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Küçükbaş hayvanları kaybolan yaylacıların imdadına Jandarma yetişti

16.05.2022 13:45
Son dakika haberleri... Küçükbaş hayvanları kaybolan yaylacıların imdadına Jandarma yetişti

Edinilen son dakika haberine göre Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde yaylaya giderken küçükbaş hayvanları kaybolan vatandaşların imdadına Jandarma ekipleri yetişti.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde yaylaya giderken küçükbaş hayvanları kaybolan vatandaşların imdadına Jandarma ekipleri yetişti.

Alınan bilgiye göre, Giresun'un Çanakçı ilçesinden küçükbaş hayvanlarıyla yola çıkan yaylacılar Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Güvende Yaylası istikametine ilerlerken Kırgeriş köyü yakınlarında geceyi geçirmek için mola verdi. Erken saatlerde yola çıkmak için harekete geçen yaylacılar sürüde keçilerinin eksik olduğunu fark edince Jandarma ekiplerinden yardım talebinde bulundu.

Yardım talebinin ardından bölgeye intikal eden Jandarma timleri vatandaşlarla birlikte drone yardımıyla çalışmalara başladı.

Çevre köy muhtarları ve arazideki çobanlara ve vatandaşlara bilgi verilmesinin ardından havadan ve karadan yapılan fiziki aramaların ikinci gününde 34 küçükbaş hayvan İnkaya mevkiinde Jandarma ekipleri ve vatandaşlar tarafından bulunarak yaylacılara eksiksiz olarak teslim edildi. - GÜMÜŞHANE

Son dakika haberleri... Küçükbaş hayvanları kaybolan yaylacıların imdadına Jandarma yetişti
Son dakika haberleri... Küçükbaş hayvanları kaybolan yaylacıların imdadına Jandarma yetişti
Son dakika haberleri... Küçükbaş hayvanları kaybolan yaylacıların imdadına Jandarma yetişti
Son dakika haberleri... Küçükbaş hayvanları kaybolan yaylacıların imdadına Jandarma yetişti
Son dakika haberleri... Küçükbaş hayvanları kaybolan yaylacıların imdadına Jandarma yetişti
Son dakika haberleri... Küçükbaş hayvanları kaybolan yaylacıların imdadına Jandarma yetişti

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Gümüşhane, Jandarma, Giresun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Küçükbaş hayvanları kaybolan yaylacıların imdadına Jandarma yetişti - Son Dakika


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