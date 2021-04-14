Küçükçekmece'de iş yerlerinde yapılan denetimlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 11 kişiye toplam 38 bin 159 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Küçükçekmece'de Kanarya ve Fevzi Çakmak mahallelerinde kıraathane olarak faaliyet yürüten ve açık olduğu belirlenen iki ayrı iş yerini kontrol etti.

Denetimde iki iş yerinde toplam 11 kişinin bulunduğu, oyun oynadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları tespit edildi.

Ekipler 11 kişiye, "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu"nun 282. maddesi gereğince sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten, toplam 38 bin 159 TL idari para cezası uyguladı.