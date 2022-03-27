Küçükçekmece'de yangın paniği - Son Dakika
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Küçükçekmece'de yangın paniği

27.03.2022 12:33

Küçükçekmece'de 12 katlı binanın 11'inci katında yangın çıktı.

Küçükçekmece'de 12 katlı binanın 11'inci katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sararken, binadaki vatandaşlar balkon ve camlara çıktı. Yangın sırasında bir itfaiye eri de yaralandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'ndeki bir sitenin içindeki 12 katlı bir blokta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 11'nci katındaki bir dairenin salonunda yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm daireyi sararken, alevleri fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdikten sonra binadakileri uyararak dışarı çıkmasını istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşları kapılarını açmamaları konusunda uyardı. Bazı vatandaşlar balkona, bazıları ise camlara çıkıp yangının söndürülmesini bekledi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bu sırada yangına müdahale etmek isteyen bir itfaiye eri ise elinden yaralandı. Tedavisinin ardından itfaiye eri tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlardan kimsenin yaralanmadığı yangında panik ve korku anları kameraya yansıdı.

Olayla ilgili konuşan Zemzem Gümüştekin, "Olayı ben de çok bilmiyorum, bir bağırtıyla dışarı çıktık. İçerde birileri var" dedi.

Binanın doğalgazını kesen Cafer Çalhan, "Yangın bir anda çıktı, sonra itfaiyeye haber verdik. Direkt binanın doğalgazını kestik herhangi bir patlamaya sebep vermesin diye. Teyze vardı, inşallah o bir sıkıntı yaşamaz" diye konuştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatılırken, yangının kesin çıkış sebebi itfaiyenin incelemesinden sonra belli olacak. - İSTANBUL

Küçükçekmece'de yangın paniği
Küçükçekmece'de yangın paniği
Küçükçekmece'de yangın paniği
Küçükçekmece'de yangın paniği

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KÜÇÜKÇEKMECE'DE 12 KATLI BİNANIN 11'İNCİ KATINDA YANGIN ÇIKTI KÜÇÜKÇEKMECE'DE 12 KATLI BİNANIN 11'İNCİ KATINDA YANGIN ÇIKTI Son dakika haberi: Ümraniye'de gecekonduda yangın paniği Son dakika haberi: Ümraniye'de gecekonduda yangın paniği

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de yangın paniği - Son Dakika


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