Son dakika haberleri: KÜÇÜKÇEKMECE'DE 49 KİLOGRAM UYUŞTURUCU HAMMADDESİNİN ELE GEÇİRİLDİĞİ OPERASYON KAMERADA - Son Dakika

KÜÇÜKÇEKMECE'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 50 Milyon doz bonzai üretilebileceği belirtilen 49 kilogram sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon alanları kameraya yansırken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükçekmece'de T.B. ve Y.K. isimli şüphelilerin uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı. Şüpheliler, T.B. ve Y.K. nın yakalanmamak için 5 farklı adreste ev kiraladıklarını ve sürekli adres değiştirdiklerini belirleyen ekipler, uyuşturucu maddenin Küçükçekmece'de kullanılan bir adreste depolandığını tespit etti. Dedektör köpek Vadi'nin de katılımıyla adreste yapılan aramalarda; dolaba gizlenmiş valiz ve koli içerisinde, işlendiğinde 50 milyon doz Bonzai üretilebilecek toplam 49 kilogram Bonzai hammaddesi olan sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler T.B. ve Y.K. haklarında adli işlem başlatılmak üzere gözaltına alındı. Şüpheliler yapılan sorgularının ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak, Uyuşturucu Madde Temin Etmek, Uyuşturucu Madde Nakil Etmek" suçlarından haklarında düzenlenen dosya ile çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. T.B. ve Y.K. isimli uyuşturucu tacirlerinin bağlantılı olduğu diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Görüntü dökümü:

---------------Operasyon anlarıUyuşturucu hammaddesi

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