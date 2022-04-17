Küçükçekmece'de korkutan yangın: 5 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
Üye Girişi

Küçükçekmece'de korkutan yangın: 5 kişi dumandan etkilendi

17.04.2022 16:53

- Küçükçekmece'de korkutan yangın, 5 kişi etkilendi Küçükçekmece'de 5 kişilik aile dumandan etkilendi Küçükçekmece'de, 3 katlı binanın giriş katındaki dairede yangın çıktı.

- Küçükçekmece'de korkutan yangın, 5 kişi etkilendi

Küçükçekmece'de 5 kişilik aile dumandan etkilendi

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, 3 katlı binanın giriş katındaki dairede yangın çıktı. Yangında 5 kişilik aile dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Çiğdem Sokaktaki 3 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, giriş katındaki dairede elektrik sobası nedeniyle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm daireyi sardı. O sırada içerde olan aile fertleri dumandan etkilendi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri içerde mahsur kalan 5 kişiyi kurtardı. Yangın kısa sürede itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Daha sonra dumandan etkilenen 5 kişilik aile ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Birinin durumunun ağır olduğu, diğer 4 kişinin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Mahallede paniğe neden olan yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Bağırma sesleriyle dışarı çıktığını anlatan Zeynep Töreme isimli alt komşu, "Bağırdılar yangın var diye, biz de dışarı çıktık. Elektrikten çıkmış galiba ama tam olarak neyden çıktığını bilemiyoruz. Aynı binadayız, ben alt taklarında oturuyorum. Ailece ambulansa bindiler, 5 kişilik aile" diye konuştu.

Yangın nedeniyle can kaybının olmadığını anlatan Mahalle Muhtarı Yusuf Ergün, "Belediyemizin mesajı ile duydum buraya geldim. Yangın çıktı, itfaiye acilen müdahale ederek söndürdü. Can kayıpları yok çok şükür ama dumandan çok zarar gördüler. Bunların hepsini hastaneye kaldırarak bir oksijen verilecek. Onun dışında can kaybı yok, mal kaybı çok. Onlara gerekli yardımı sağlamaya çalışacağız" dedi.

Küçükçekmece'de korkutan yangın: 5 kişi dumandan etkilendi
Küçükçekmece'de korkutan yangın: 5 kişi dumandan etkilendi
Küçükçekmece'de korkutan yangın: 5 kişi dumandan etkilendi
Küçükçekmece'de korkutan yangın: 5 kişi dumandan etkilendi
Küçükçekmece'de korkutan yangın: 5 kişi dumandan etkilendi
Küçükçekmece'de korkutan yangın: 5 kişi dumandan etkilendi

YORUMLAR
500
MERDİVEN BOŞLUĞUNDA ÇIKAN YANGINDA 4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ MERDİVEN BOŞLUĞUNDA ÇIKAN YANGINDA 4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ Binanın merdiven boşluğunda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi Binanın merdiven boşluğunda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de korkutan yangın: 5 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika


Son Dakika
17:11 Aykut Kocaman, Fatih Terim'den gelen teklifi ilk kez açıkladı
17:09 Yalova'da oyun parkında çocuklara cinsel taciz iddiası gündeme geldi
16:50 Burdur'da yaşadığı dairenin salonda 68 yaşındaki emekli öğretmen ölü bulundu
16:39 MHK'de istifa eden Ferhat Gündoğdu'nun yerine Sabri Çelik başkan oldu
16:39 CHP'li Özgür Özel tepki gösterdi: Erdoğan, 'İsteyen herkesin çalışacak işi vardır' diyerek 85 milyonla alay ediyor
16:33 Aleyna Tilki'den Cüneyt Özdemir'e sert tepki: Bilgelik kaderdir, herkeste olmaz
16:22 Rusya'dan dikkat çeken paylaşım! Ukrayna'nın batırdığı Moskva mürettebatı ilk kez görüntülendi
15:55 Nihat Özdemir'in ardından MHK Başkanı da görevi bıraktı
15:42 Konyaspor, Gaziantep FK'yı 4-1'lik skorla mağlup etti!
15:41 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun masasındaki son anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 17:18:13. #1.11#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de korkutan yangın: 5 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement