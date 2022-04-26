Son dakika haberleri... Küçükçekmece'de baba cinayeti...Oğlu tarafından bıçaklanarak böyle öldürüldü - Son Dakika

Küçükçekmece'de baba cinayeti...Oğlu tarafından bıçaklanarak böyle öldürüldü

Küçükçekmece'de elektrik ustası oğlu tarafından öldürüldü

Elektrik ustasının bıçakla öldürülme anları güvenlik kamerasında

İSTANBUL - Küçükçekmece'de elektrik ustası Rüstem Dulkadir, iş yerine geldiği sırada oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Yaklaşık 10 bıçak darbesi alan elektrik ustası hayatını kaybederken, şüpheli oğlu ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Bıçaklanma anları güvenlik kamerasına yansırken, polisin şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, önceki gece saat 00.30 sıralarında Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, işten dükkana dönen elektrik ustası Rüstem Dulkadir (40), oğlu tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Dükkan içinde bir süre boğuşarak dışarı çıkan ikili, dışarıda da kavga etmeye devam etti. Bıçaklanan Rüstem Dulkadir yere yığılırken, oğlu ise olay yerinden kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak yaralarıyla ağır yaralanan elektrik ustası, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerinde güvenlik kamerası ile delil incelemesi yaptı. Polis, olaydan sonra kayıplara karışan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Yaşananları anlatan esnaf Turan Abay "Gece saat 00.30 sıralarıydı. Biz sesler üzerine dışarı çıktık. Bağırma sesleri duyduk. Komşumuzun yerde yattığını gördüm. Ambulans falan geldi. Müdahale ettiler. Bıçaklayan oğlu olduğunu söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

Öte yandan saldırganın dükkana gelişi kamera tarafından kaydedildi. Görüntülerde Rüstem Dulkadir ile oğlu arasında bir süre arbede yaşanıyor. Saldırgan oğul, bıçakla 40 yaşındaki adama defalarca yaralıyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.