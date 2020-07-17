Son dakika haberleri! Küçükçekmece'de beton mikseri devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Küçükçekmece'de beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Son dakika haberi: Küçükçekmece'de virajı alamayan beton mikseri devrildi.

Küçükçekmece'de virajı alamayan beton mikseri devrildi. Araçta sıkışan sürücü ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, Küçükçekmece Gümrük yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 AG 1651 plakalı beton mikserinin sürücüsü virajı dönmek isterken aracın hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan beton mikseri bariyerlere doğru devrildi.


Sürücü beton mikseri içinde sıkıştı


Kaza sonrası sürücü beton mikseri içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kısa sürede kurtardı. Hafif yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol beton mikserinin çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı. - İSTANBUL

Küçükçekmece, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 16:17 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Küçükçekmece'de beton mikseri devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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