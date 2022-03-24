Son dakika haberleri | Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı (4) - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı (4)

24.03.2022 19:47

Son dakika haberler: Küçükçekmece Adliyesinin otopark çıkışında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, biri ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Küçükçekmece Adliyesinin otopark çıkışında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, biri ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir davanın tarafları arasında adliye otoparkında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, 3 kişinin öldüğü, biri ağır 4 kişinin de yaralandığı belirlendi.

Polis olayla ilgili yaptığı çalışmada 17 kişiyi gözaltına aldı.

Olayda kullanıldığı belirtilen iki tabanca ile bir pompalı tüfek de ele geçirildi.

Son dakika haberleri | Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı (4)
Son dakika haberleri | Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı (4)
Son dakika haberleri | Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı (4)

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Küçükçekmece, Polis, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı (4) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı (4) - Son Dakika
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