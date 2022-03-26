Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada ölen 2 kardeş Hakkari'de toprağa verildi - Son Dakika
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Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada ölen 2 kardeş Hakkari'de toprağa verildi

26.03.2022 15:32

İstanbul Küçükçekmece Adliyesinin otopark çıkışında 2 gün önce çıkan silahlı kavgada ölen 4 kişiden Nazım ve Ercan Sözer kardeşler Hakkari'de defnedildi.

İstanbul Küçükçekmece Adliyesinin otopark çıkışında 2 gün önce çıkan silahlı kavgada ölen 4 kişiden Nazım ve Ercan Sözer kardeşler Hakkari'de defnedildi.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınan Sözer kardeşlerin cenazeleri Hakkari Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Buradan Kıran Mahallesi'ndeki mezarlığa götürülen cenazeler, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Cenazeye Sözer kardeşlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Küçükçekmece 22. Asliye Ceza Mahkemesinde, 8 Kasım 2021'de yaşanan bir silahla yaralama olayına ilişkin önceki gün görülen davanın tarafları arasında adliye çıkışında silahlı çatışma çıkmıştı. Olayda Nazım Sözer, Ercan Sözer, Sercan Selvi ve Kadir Mendanoğlu hayatını kaybetmiş, Diyar Sözer ve Orhan Sözer yaralanmıştı.

Olayın ardından 20 kişi gözaltına alınmıştı.

Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada ölen 2 kardeş Hakkari'de toprağa verildi
Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada ölen 2 kardeş Hakkari'de toprağa verildi
Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada ölen 2 kardeş Hakkari'de toprağa verildi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada ölen 2 kardeş Hakkari'de toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada ölen 2 kardeş Hakkari'de toprağa verildi - Son Dakika
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