Küçükçekmece'de eski dernek başkanına silahlı saldırı - Son Dakika

Küçükçekmece'de, dernek binasının önünde oturan derneğin eski başkanı Erdal Çiçek'e 4 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Eski başkan ayağından yaralanırken polis, 2 saldırganı motosikletle kaçmaya çalışırken birkaç sokak ötede yakaladı. Diğeri saldırgan ise bulunduğu adreste gözaltına alındı.

Olay, dün Küçükçekmece Cennet Mahallesi'ndeki Gümüşhane İktisadi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski başkan Erdal Çiçek, derneğe geldi. Çiçek kapı önünde oturduğu sırada alacak verecek meselesi nedeniyle silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine otomobille gelen 4 kişiden 2'si araçtan inerek motosiklete bindi ve Çiçek'e ateş açtı. Saldırganlar ardından motosikletle hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yarılaya müdahale ederken polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, şüpheli H.Ö. ve Türkmenistanlı F.Z.'yi motosikletle kaçarken başka birkaç sokak ötede yakalayarak gözaltına alındı. Şüphelilerden B.B ise bulunduğu adreste gözaltına alındı. Hastanede tedavisi tamamlanan Çiçek ise taburcu edildi. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor. 3 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra savcı talimatıyla serbest bırakılırken, diğer saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayın duyulmasının ardından Gümüşhane'den gelen Erdal Çiçek'in ağabeyi Ali Eren Çiçek, "Olayı duyduktan sonra geldik. Şuan hiçbir şey belli değil, emniyet araştıracak bakacak, ne olduğunu bilmiyoruz. Vuranların kim olduğunu bilmiyoruz ama 18-19 yaşlarında çocuk olduğunu söylüyorlar. Herhangi bir husumeti yoktu. Şuan durumu iyi" diye konuştu.

(Medeni Topaloğlu/ İHA)