Ekmek alıp yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı... O anlar kamerada - Son Dakika
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Ekmek alıp yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı... O anlar kamerada

25.02.2022 14:22

Ekmek alıp yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı.

Ekmek alıp yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı... O anlar kamerada

İSTANBUL Küçükçekmece'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya savrulan kadın ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay sabah saatlerinde Küçükçekmece'de meydana geldi. İddiaya göre çalıştığı iş yerine götürmek üzere ekmek alan kadın yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada caddede hızla ilerleyen otomobil, önce kadına ardından da park halindeki araca çarptı. Kazada metrelerce savrulan kadın ağır şekilde yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerinden ayrılmayan sürücü ise polis ekipleri tarafından göz altına alındı.

Ekmekleri etrafa saçıldı

Kadının kazadan önce kendisinden ekmek aldığını belirten Abdulmecit Karabulak "Esnaf olduğum için sürekli benden ekmek alıyor. Beş tane ekmek alıp karşıya geçti. Karşıya geçtikten sonra ben hadiseyi görmedim. Sadece insanların bağırtısına çağırtısına bende gittim. Kadına araba vurmuştu Kadın yüzükoyun yerde yatıyordu. Konfeksiyonda kadın aşçılık yapıyor. Ekmekleri etrafa sağa sola savrulmuştu" dedi.

Ses üzerine dışarıya çıktığına ve aracın kadına ve kendi aracına vurduğunu gördüğünü belirten Hasan Kara "Ses duydum dışarıya çıktım. Kadının yerde olduğunu gördüm başka bir şey görmedim. Hızına bir şey diyemem kadın yerdeydi ve şahıs benim araca da çarpmıştı" diye konuştu.

Yaşanan kaza güvenlik kamerasında

Yaşanan kaza güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntüler de cadde üzerinde hızla gelen araç önce kadına çarpıyor ve kadın metrelerce havaya savruluyor. Araç daha sonra yol kenarında bulunan başka bir araca çarparak durabiliyor.

Ekmek alıp yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı... O anlar kamerada
Ekmek alıp yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı... O anlar kamerada
Ekmek alıp yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı... O anlar kamerada

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Küçükçekmece, Tragger, Ekmek, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ekmek alıp yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı... O anlar kamerada - Son Dakika


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