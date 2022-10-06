Kaza, saat 22.30 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 TL 691 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Ağaca saplanarak hurdaya dönen araçtaki yaralı 3 kişi çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis, kazaya ilişkin incelemelerde bulunurken, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kullanılamaz hale gelen otomobil, olay yerine gelen çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Küçükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber... Küçükçekmece'de kontrolden çıkan otomobil ağaca saplandı: 3 yaralı - Son Dakika

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