Son dakika haber... Küçükçekmece'de kontrolden çıkan otomobil ağaca saplandı: 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber... Küçükçekmece'de kontrolden çıkan otomobil ağaca saplandı: 3 yaralı

06.10.2022 23:46

Son dakika 3. sayfa haberine göre Küçükçekmece'de kontrolden çıkan otomobil ağaca saplandı: 3 yaralı Küçükçekmece'de kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı.

Küçükçekmece'de kontrolden çıkan otomobil ağaca saplandı: 3 yaralı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Ağaca adeta saplanan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 TL 691 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Ağaca saplanarak hurdaya dönen araçtaki yaralı 3 kişi çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis, kazaya ilişkin incelemelerde bulunurken, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kullanılamaz hale gelen otomobil, olay yerine gelen çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

Küçükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Küçükçekmece'de kontrolden çıkan otomobil ağaca saplandı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Küçükçekmece'de kontrolden çıkan otomobil ağaca saplandı: 3 yaralı - Son Dakika
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