Son dakika haberleri: Küçükçekmece'de koronavirüsle mücadele devam ediyor - Son Dakika

Küçükçekmece Belediyesi, Koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Belediye ekipleri pandemi tedbirleri kapsamında sosyal yardım, temizlik, dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Kış mevsimine yaklaştığımız bu günlerde sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalarına hız kesmeden devam eden Küçükçekmece Belediyesi, 1-31 Ekim tarihleri arasında, ihtiyaç sahibi bin 611 vatandaşa gıda kolisi, 36 bin 152 porsiyon da sıcak yemek dağıttı.

Belediye ekipleri tam kadro sahada

Pandemi süresince ara vermeden çalışmalarına devam eden Küçükçekmece Belediyesi İletişim Merkezi Ekipleri 23 bin 612 çağrıya cevap vererek, vatandaşların istek, talep ve şikayetlerinin anında cevaplanmasını sağladı. Koronavirüse karşı etkili bir şekilde mücadelesini sürdüren Küçükçekmece Belediyesi'nin ekipleri, ekim ayı boyunca 962 cadde ve sokağın temizlik ve dezenfeksiyon çalışmasını yaptı. Bin 20 özel mülkün (Covid-19) dezenfeksiyon çalışmasını tamamladı. Ayrıca ekipler virüsle mücadele kapsamında camilerde 107 bin 160 adet tek kullanımlık seccade dağıttı. 10 pazar yeri dezenfekte edildi. 92 ibadethanenin ve kamuya ait 33 binanın temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı. 336 adreste de larva ilaçlama çalışması yapıldı.

Ekim ayı boyunca yapılan pandemiyle mücadele çalışmaları şöyle açıklandı: "23 bin 612 çağrıya cevap, bin 611 koli gıda, 36 bin 152 porsiyon sıcak yemek, 962 cadde ve sokağa dezenfeksiyon, 336 adreste larva ilaçlama, bin 20 özel mülke dezenfeksiyon, 92 ibadethane ve 33 kamu binasına temizlik,. 107 bin 160 adet tek kullanımlık seccade dağıtımı, 10 pazar yeri temizliği." - İSTANBUL