Küçükçekmece'de park halindeki minibüste yangın çıktı - Son Dakika

Küçükçekmece'de park halindeyken alev alan yolcu minibüsü kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Ersoy, 34 M 4489 plakalı hatlı yolcu minibüsünü sırasını beklemek için Halkalı Merkez Mahallesi Malkoçoğlu Sokak'ta park etti.

Park halindeyken minibüsün motor kısmı henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı.

Bu sırada, minibüsten yükselen alevler, yakınındaki bir iş yerine de zarar verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle minibüs kullanılamaz hale geldi.