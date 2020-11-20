Son dakika haber | Küçükçekmece'de silahlı kavga: 3 yaralı
20.11.2020 14:25
Edinilen son dakika gelişmesine göre Küçükçekmece'de silahlı kavga: 3 yaralı Küçükçekmece'de bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında silahlı kavga çıktı, 3 kişi yaralandı.
Küçükçekmece'de silahlı kavga: 3 yaralı
İSTANBUL - Küçükçekmece'de bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında silahlı kavga çıktı, 3 kişi yaralandı.
Olay, Küçükçekmece Menekşe Sahil üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada Mehmet Ö. Güven A. ve Serhan E. Yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, hafif yaralanan Güven A. nın tedavisi olay yerine gelen ambulansta yapıldı. Ekipler kaçan bazı şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
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