Küçükçekmece'de site girişinde ters yön kavgası kamerada - Son Dakika

KÜÇÜKÇEKMECE'de site girişinde ters yönden çıkmaya çalıştığı iddia edilen zincir market aracının sürücüsüyle site sakini arasında kavga çıktı. Yaşanan kavga güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 17 Ocak günü Küçükçekmece Atakent'te bulunan bir sitenin giriş kapısında meydana geldi. İddiaya göre, site sakinlerinden Sefa Odabaşı, otomatik geçiş sisteminin yer aldığı kapıdan otomobiliyle siteye giriş yapacağı sırada, ters yönden zincir marketin sipariş aracıyla karşılaştı. Odabaşı, market çalışanına defalarca ters yönden çıkmaya çalıştıklarını söyledi. Buna rağmen market çalışanı Sefa Odabaşı'nın otomobilini geri sürmesini istedi.

SİTE SAKİNİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşanan sözlü tartışmanın ardından market çalışanı sipariş aracıyla ters yönden çıkış yaptı. Sefa Odabaşı, otomobiliyle tekrar siteye giriş yaparken, market aracından inen iki kişi yanına geldi. İki kişi, otomobilin kapısını açıp yumruk atmaya çalıştı. Yaşanan arbedeyi araya giren vatandaşlar ayırdı. Güvenlik kameralarının kaydettiği olay sonrası Sefa Odabaşı polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

"ARACIMDAN BENİ İNDİRİP YUMRUKLAMAYA ÇALIŞTILAR"Yaşadığı olayı anlatan Odabaşı, "Burası sitemizin giriş kapısı, çıkış değil. OGS ile benim açtığım kapıdan çıkış yapmaya çalışıp üzerime sürdüler arabayı. Daha sonra arabasını durdurup gelip benim aracımı tekmeledi. 'Ben buradan çıkacağım, siz geri gideceksiniz' dedi. Ben aracımı geri çekip, tekrar OGS'den içeri girmeye çalıştığım sırada gelip, aracımdan beni indirip, yumruklamaya çalıştılar. Daha sonra ilgili marketin yetkilileriyle görüştüm, aracın hangi markete bağlı olduğunu öğrendim. Personelin çıkışlarının verildiğini ve böyle bir olayın bir daha olmayacağını söylediler. Ben oradan çıktıktan 15 dakika sonra aynı market aracı benim yolumu kesti. Personel çıkışlarının verilmediğini kalan hesaplarını kapatmak istediklerini söylediler. Tekrar market yetkilileriyle görüşmeye gittiğimde bu kez belki de benim suçlu olduğumu, kendi personellerinin suçsuz olabileceğini ima eder şekilde konuştular. Ters yön, düz yön hiç ayırt etmeden çok süratli araba kullanıyorlar" diye konuştu.

