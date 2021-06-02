Son dakika... Küçükçekmece'de uyuşturucu operasyonu kamerada: evin her yerinden uyuşturucu çıktı
Son dakika haberleri... KÜÇÜKÇEKMECE'de uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şüpheli yakalandı.
KÜÇÜKÇEKMECE'de uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şüpheli yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 3 kilo 200 gram uyuşturucu madde, 2 bin 24 adet hap ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon anları da kameraya yansıdı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede bir kişinin uyuşturucu sattığını tespit etti. Yapılan takipler sonucunda şüphelinin, Küçükçekmece'de yaşadığını belirleyen polis ekipleri harekete geçti. Şüphelinin evine yapılan operasyonda saksı içinde ve evin farklı yerlerine saklanmış halde 3 kilo 200 gram uyuşturucu madde, 2 bin 24 adet uyuşturucu hap ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(Fotoğraf)
Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 10:57 Kaynak: DHA
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