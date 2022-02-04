Üye Girişi
Son dakika haberleri: Küçükçekmece'de yangında can pazarı kamerada - Son Dakika

Son dakika haberleri: Küçükçekmece'de yangında can pazarı kamerada

04.02.2022 09:09
Son dakika haberleri: Küçükçekmece'de yangında can pazarı kamerada

Son dakika habere göre Küçüçekmece'de iki katlı binada çıkan yangında can pazarı yaşandı.

Küçüçekmece'de iki katlı binada çıkan yangında can pazarı yaşandı. Yangına uykuda yakalanan bir genç önce camdan perde sarkıtarak aşağı inmeye çalıştı ardından yan binanın çatısına atladı. Yangında yaşanan panik anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı binanın son katında elektrik sobasından yangın çıktı. O sırada evde uyuyan yabancı uyruklu adam, dumanın etkisiyle uyandı. Yangını gören adam, panikleyerek, perdeyi söküp camdan sarkıtarak atlamaya çalıştı. Bu sırada sokaktakiler de, adamın atlaması için halı açtı.

Panikle camdan yan çatıya atladı

Birinci katta oturan İbrahim Yıldırım isimli komşu su atlamamasını söyleyerek kapıya bidonlarla su taşıdı. Ancak panik içinde yapacağını bilemeyen adam dakikalarca camda bekledi. Bu sırada yoldan geçen bir kepçenin operatörü kepçesini şahsa doğru uzatmaya çalıştı. Kepçenin kısa gelmesi üzerine bir süre daha camda bekleyen şahıs, daha sonra yan binanın çatısına atladı. O sırada vatandaşlar ise büyük panik yaşadı. Adamın camdan sarkma anı ve yan çatıya atlama anları cep telefonu görüntüsü tarafından kaydedildi.

Hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri ise ilk müdahalenin ardından camdan atlayan yabancı uyruklu adamı hastaneye kaldırdı. Tedavisi devam eden adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri ise yangını kısa süre sonra kontrol altına alarak söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, evde büyük hasar meydana geldi.

"Önce perdeyle sarktı, sonra camdan çatıya atladı"

Olayla ilgili konuşan alt komşu İbrahim Yıldırım, "Evde oturuyordum, baktım camdan perde sallanıyor. Dedim niye sallanıyor, baktım yangın var, bir kişi de kendini pencereden sarkmıştı. Komşular da branda getirdiler at dediler, dedim atma, attırmadım. Yan camdan komşunun çatısının üzerine atmış kendini, oradan kurtuldu. İtfaiye gelene kadar biz de buradan müdahale ettik ama tam edemedik. İtfaiye söndürdü ama dairenin içi komple gitti. Hastaneye gitti durumu iyi. Yabancı uyrukluydu" diye konuştu. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

İbrahim Yıldırım, Küçükçekmece, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Küçükçekmece'de yangında can pazarı kamerada - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:03 Survivor'da gerilim artıyor! Çılgına dönen Nagihan: Seni yolarım
09:02 Tacizcisi onunla olmak için cinsiyet bile değiştirdi! Ceylan Ertem'den yeni duyuru: Söz verdi, bir daha yaklaşmayacak!
09:02 Mahkum dizisinde Kadir Şeker detayı: Adalet mi bu?
09:00 Almanya'da yeterli sağlık hizmeti alamayan Türk hasta: Allah bunların eline kimseyi düşürmesin
08:46 Helikopterli kazıda Baybaşin izi: Aranan kişi cinayet zanlısı mı? Zanlıyı iki polis hasımlarına mı teslim etti?
08:46 Güncel altın kuru! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
08:33 Babasını ekmek bıçağıyla öldürdü: Kaçmasaydı annemi de öldürecektim
08:30 ABD Dışişleri'ne göre Erdoğan'ın Kiev ziyareti bölgesel istikrarı güçlendirecek!
08:29 Yapımcı Fatih Aksoy doğruladı! Maske Kimsin Sen final yapıyor
03:05 Yine bir saldırı! Bu kez Uzunköprü! Adalet Anıtı, kimliği belirsiz kişilerce yakıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 09:15:34. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Küçükçekmece'de yangında can pazarı kamerada - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement