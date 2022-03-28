Küçükçekmece'de yolu kapatıp asker eğlencesi yaptılar - Son Dakika
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Küçükçekmece'de yolu kapatıp asker eğlencesi yaptılar

28.03.2022 12:57

Küçükçekmece'de yolu kapatıp asker eğlencesi yaptılarİSTANBUL Küçükçekmece'de, asker konvoyu yapanlar, mahalle arasında yolu kapattı.

Küçükçekmece'de yolu kapatıp asker eğlencesi yaptılar

İSTANBUL Küçükçekmece'de, asker konvoyu yapanlar, mahalle arasında yolu kapattı. İki kişi motosiklet üzerinde eline aldığı meşale yaktı.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bir grup, yolu kapatıp asker eğlencesi yaptı. Etrafa aldırış etmeyen grup, sesli bir şekilde çaldıkları müzik eşliğinde oynadı. Daha sonra motosikletli iki kişi eline aldığı meşaleyi yaktı. Bir süre yolu kapatıp eğlenen grup, daha sonra ayrıldı. Grubun yolu kapatıp eğlendiği anlar bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.

Küçükçekmece'de yolu kapatıp asker eğlencesi yaptılar
Küçükçekmece'de yolu kapatıp asker eğlencesi yaptılar

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de yolu kapatıp asker eğlencesi yaptılar - Son Dakika


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