Son dakika haberleri | Küçükçekmece'deki sosyal medyadan tanıştığı kişiyi vuran sanık savunma yaptı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Küçükçekmece'deki sosyal medyadan tanıştığı kişiyi vuran sanık savunma yaptı

Son dakika gündem haberine göre Küçükçekmece'de bir sosyal medya sitesinde tanıştığı Orçun Yaman'ı (28) silahla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Onur Dilek (29) savunma yaptı.

Son dakika haberleri | Küçükçekmece'deki sosyal medyadan tanıştığı kişiyi vuran sanık savunma yaptı, System.String[]
Küçükçekmece'de bir sosyal medya sitesinde tanıştığı Orçun Yaman'ı (28) silahla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Onur Dilek (29) savunma yaptı. Tutuklu sanık Dilek savunmasında "Pişmanım" dedi.

Küçükçekmece'de 14 Ocak'ta meydana gelen olayda Onur Dilek, sosyal medyadan tanıştığı Orçun Yaman'ı, Yaman'ın evinde çıkan tartışmada silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından yakalanarak tutuklanan Dilek, hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.  Bakırköy 22'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Onur Dilek ve taraf avukatları katıldı.

"SİLAH PATLADI"

Savunma yapan Dilek, babasıyla daha önceden tartıştığı için geceleri açık olan bir internet kafede sabaha kadar beklediğini, gündüzleri de çalıştığını ifade etti. Maktul Yaman ile bir sosyal medya sitesinde yaklaşık 1 ay önce tanıştığını kaydeden Dilek, "Pişmanım. Yaman'ın evine gittiğimizde ev baya karanlıktı. Kahve ve sigara içtik" dedi. Kahve içtikten sonra fenalaştığını belirterek uyuduğunu öne sürdü. Sanık Dilek şöyle devam etti: "Aramızda tartışma çıktı.  Ben de yumruk attım, boğuşmaya başladık. Cebimde kurusıkı olarak bildiğim tabanca vardı, mermiyi silaha verdim. Amacım onu korkutmaktı. O da küfür edip silaha atladı. Boğuşurken hangimizin eli tetiğe değdi bilmiyorum ama silah 2 el patladı. Sonra silahı çekiştirirken tekrar patladı."

"SONRADAN ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİM"Maktulün yaralandığından haberi olmadığını iddia eden sanık "Evden ayrılınca yaşlı bir çifte 'Beni öldürecekler' diyerek site kapısını kartla açmaları için yalvardım. Taksiyle Yenibosna'ya gittiğimde çocukluk arkadaşım babamın öldüğünü söyledi. Cenazeyi Samsun'a defnettik. Geri geldiğimizde polis, adresime gelmişti. Ben de zorluk çıkarmadan teslim oldum. İlk başta Orçun Yaman'ın yoğun bakımda olduğunu söylediler. Sonradan öldüğünü öğrendim." ifadelerini kullandı.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİAvukat beyanlarının alınmasının ardından savcı, eksik hususların giderilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devam etmesini istedi. Ara kararını açıklayan heyet de sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Onur Dilek'in "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.


- İstanbul

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 16:44 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Küçükçekmece'deki sosyal medyadan tanıştığı kişiyi vuran sanık savunma yaptı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç'in sözleşmesi feshedildi Son Dakika: Kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhiyle ilgili Diyanet'ten açıklama: Zalim ellerle mücadele hepimizin görevi Aytemiz Alanyaspor Babacar'ı 1,5 yıllığına kiraladı İngiliz kahve zinciri Costa Coffee, koronavirüs nedeniyle 1.500 kişiyi işten çıkaracak Son dakika: Almanya'da bir evde 5 çocuğun cansız bedeni bulundu Korona testleri pozitif çıkan Binali Yıldırım ve eşi hastane çıkışı görüntülendi Son Dakika: RTÜK'ten Netflix'e ilk ceza: Çocuk istismarı görüntüsü içeren film kaldırılacak Yılın ilk sekiz ayında en çok kazandıran yatırım aracı gümüş oldu Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın, ödeyeceği miktarı açıkladı Merkez Bankası rezervleri 4 milyar 75 milyon dolar azaldı Aniden ortaya çıkan yılan, çalışana saldırdı! Kapalıçarşı'daki panik anları kamerada Silikon taktıran oyuncu Georgia Harrison, herkesin içinde göğüslerini gösterdi Son ankette Erdoğan ve İmamoğlu arasındaki fark 3 puana kadar düştü Ünlü gurme Mehmet Yaşin trafik kazası geçirdi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya artan vakalar sonrası vatandaşa seslendi: Allah rızası için dışarı çıkmayın
Dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson ve ailesi koronavirüse yakalandı Dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson ve ailesi koronavirüse yakalandı         
13:37
Yunanistan'da hedef gösterilen muhabir yaşananları canlı yayında anlattı: Polis, dışarı çıkmayın dedi Yunanistan'da hedef gösterilen muhabir yaşananları canlı yayında anlattı: Polis, dışarı çıkmayın dedi         
13:31
Salgın korkusundan çocuklarını aylarca eve hapsettiler! 3 kardeşi ayrı odalara koyup kapılarına kilit vurdular Salgın korkusundan çocuklarını aylarca eve hapsettiler! 3 kardeşi ayrı odalara koyup kapılarına kilit vurdular         
13:27
Siirt'te yeşil altın olarak bilinen fıstığın hasadı başladı Siirt'te yeşil altın olarak bilinen fıstığın hasadı başladı         
13:14
Henüz 17 yaşındaydı! Cam silmek için çıktığı 4. kattan beton zemine çakıldı Henüz 17 yaşındaydı! Cam silmek için çıktığı 4. kattan beton zemine çakıldı         
12:53
Mutlu çifti düğüne sayılı gün kala ölüm ayırdı! Kına gecesindeki son görüntüleri yürek burktu Mutlu çifti düğüne sayılı gün kala ölüm ayırdı! Kına gecesindeki son görüntüleri yürek burktu         
12:53
Lüks rezidansta feci ölüm: 15. kattan başına cam düştü Lüks rezidansta feci ölüm: 15. kattan başına cam düştü         
12:13
Kendisinden haber alınamayan çobanın cansız bedeni kayalıklar arasında bulundu Kendisinden haber alınamayan çobanın cansız bedeni kayalıklar arasında bulundu         
12:11
Sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma giren genç başına tabanca dayadı Sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma giren genç başına tabanca dayadı         
12:03
Galatasaray, sakatlığı süren Muslera'nın sözleşmesini ilk yarı boyunca dondurmayı planlıyor Galatasaray, sakatlığı süren Muslera'nın sözleşmesini ilk yarı boyunca dondurmayı planlıyor         
11:55
Kırşehir Belediyespor anlaşmayı iptal etti, Barış Sungur Fenerbahçe'ye geri döndü Kırşehir Belediyespor anlaşmayı iptal etti, Barış Sungur Fenerbahçe'ye geri döndü         
11:35
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan sözde tarikat lideri ile fotoğrafı ortaya çıkan Gökçek, sosyal medyada gündem oldu Küçük kıza cinsel istismarda bulunan sözde tarikat lideri ile fotoğrafı ortaya çıkan Gökçek, sosyal medyada gündem oldu         
11:26
Eşini doğuma gönderip başka bir kadınla düğün yapan adamın savunması Esra Erol'u kızdırdı Eşini doğuma gönderip başka bir kadınla düğün yapan adamın savunması Esra Erol'u kızdırdı         
11:19
Yetiştirdiği akrep zehrini bilim adamlarına tavsiye etti: Koronavirüse çare olabilir Yetiştirdiği akrep zehrini bilim adamlarına tavsiye etti: Koronavirüse çare olabilir         
10:37
İşkence sonucu ölen Özge'nin annesi: Dayaktan felç kalan kızımı 4 ay bir odaya kilitlemişler İşkence sonucu ölen Özge'nin annesi: Dayaktan felç kalan kızımı 4 ay bir odaya kilitlemişler         
10:21
Gizlice girdiği evde eşini ve onun patronunu vuran zanlıyı avukatlar savunmak istemedi Gizlice girdiği evde eşini ve onun patronunu vuran zanlıyı avukatlar savunmak istemedi         
10:07
Ölümden kıl payı kurtuldu! Hızla gelen otomobilin tırın altına girdiği anlar kamerada Ölümden kıl payı kurtuldu! Hızla gelen otomobilin tırın altına girdiği anlar kamerada         
09:35
Acun Ilıcalı ile 18 yıl önceki fotoğrafını paylaşan Nurgül Yeşilçay, görenleri kahkahaya boğdu Acun Ilıcalı ile 18 yıl önceki fotoğrafını paylaşan Nurgül Yeşilçay, görenleri kahkahaya boğdu         
09:21
Zehra Çilingiroğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu gergin gecesi! Koruması basın mansuplarıyla tartıştı Zehra Çilingiroğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu gergin gecesi! Koruması basın mansuplarıyla tartıştı         
09:13
Türkiye'nin en akıllı otoyolu Ankara-Niğde Otoyolu yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak Türkiye'nin en akıllı otoyolu Ankara-Niğde Otoyolu yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak         
09:03
Arkadaşının eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başlayan Berrak Tüzünataç isyan etti: Artık rahat bırakın beni Arkadaşının eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başlayan Berrak Tüzünataç isyan etti: Artık rahat bırakın beni         
08:58
Karayılan dertli! Sığınacak delik arayan teröristler, kamufle olsalar da İHA'lardan kaçamıyor Karayılan dertli! Sığınacak delik arayan teröristler, kamufle olsalar da İHA'lardan kaçamıyor         
08:58
Kadirov, 22 yaşındaki kızını bakan yardımcısı yaptı Kadirov, 22 yaşındaki kızını bakan yardımcısı yaptı         
08:49
MasterChef Türkiye'de eleme adayları belli oldu! Favori iki yarışmacı potaya girdi MasterChef Türkiye'de eleme adayları belli oldu! Favori iki yarışmacı potaya girdi         
07:34
Nijeryalı futbolcu Wasiu Jimoh, eşini ve çocuklarını göz renkleri yüzünden evden kovdu Nijeryalı futbolcu Wasiu Jimoh, eşini ve çocuklarını göz renkleri yüzünden evden kovdu         
23:16
Nişanlı öğretmen, 14 yaşındaki öğrencisiyle arabanın içinde cinsel ilişkiye girdi Nişanlı öğretmen, 14 yaşındaki öğrencisiyle arabanın içinde cinsel ilişkiye girdi         
23:09
Bakan Koca'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun mitingi soruldu Bakan Koca'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun mitingi soruldu         
21:30
Astsubay, eşini ve 1 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti Astsubay, eşini ve 1 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti         
21:15
Son Dakika: Bakan Koca, koronavirüs salgınında yüksek riskli 7 ilimizi paylaştı Son Dakika: Bakan Koca, koronavirüs salgınında yüksek riskli 7 ilimizi paylaştı         
20:13
Ailesinden 7 kişiyi koronavirüs yüzünden kaybeden genç, aşı deneylerinde gönüllü oldu Ailesinden 7 kişiyi koronavirüs yüzünden kaybeden genç, aşı deneylerinde gönüllü oldu         
20:05
Evinde karantinada olan 75 yaşındaki kadın, banyoda ölü bulundu Evinde karantinada olan 75 yaşındaki kadın, banyoda ölü bulundu         
18:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2020 16:47:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Küçükçekmece'deki sosyal medyadan tanıştığı kişiyi vuran sanık savunma yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei