Son dakika haberleri... Kudüs'te "Kutsal Ateş" ayini - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Kudüs'te "Kutsal Ateş" ayini

23.04.2022 17:43

Son dakika haberlerine göre Doğu Kudüs'teki Kamame Kilisesi'ne giden Ortodoks Hristiyanlar Ayine gelenlerin mum yakarak dua etmesi KUDÜS - Dünyanın dört bir yanından gelen Ortodoks Hristiyanlar, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Kamame Kilisesi'nde (Holy Sepulchre) geleneksel "Kutsal Ateş" ayini düzenledi.

Doğu Kudüs'teki Kamame Kilisesi'ne giden Ortodoks Hristiyanlar

Ayine gelenlerin mum yakarak dua etmesi KUDÜS - Dünyanın dört bir yanından gelen Ortodoks Hristiyanlar, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Kamame Kilisesi'nde (Holy Sepulchre) geleneksel "Kutsal Ateş" ayini düzenledi. Hristiyan inancına göre "Hazreti İsa'nın çarmıha gerilip öldüğü ve daha sonra yeniden dirildiğine" inandıkları gün anısına binlerce Ortodoks, her sene olduğu gibi bu yıl da Bizans Kralı Konstantin'in yaptırdığı Doğu Kudüs'teki Kamame Kilisesi'ne gitti. Ayine gelen Ortadoks Hristiyanlar, mum yakarak dua etti.

Son dakika haberleri... Kudüs'te Kutsal Ateş ayini
Son dakika haberleri... Kudüs'te Kutsal Ateş ayini
Son dakika haberleri... Kudüs'te Kutsal Ateş ayini
Son dakika haberleri... Kudüs'te Kutsal Ateş ayini

YORUMLAR
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Doğu Kudüs, Ortodoks, İşgal, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Kudüs'te 'Kutsal Ateş' ayini - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Kudüs'te "Kutsal Ateş" ayini - Son Dakika
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