Son dakika haberleri! Kula'daki ev yangınında 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Kula'daki ev yangınında 1 kişi dumandan etkilendi

05.03.2022 13:58
Son dakika haberleri! Kula'daki ev yangınında 1 kişi dumandan etkilendi

Son dakika haberleri... Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan ev yangınında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan ev yangınında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Narıncalısüleyman Mahallesi'nde A.A'ya (69) ait evde elektrik sobasının, üzerine asılan kıyafetleri tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Evdekiler ve komşularının müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.

Evde oturan M.A (43), dumandan etkilenerek Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

M.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Yangın, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Kula'daki ev yangınında 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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