Son dakika haberleri! Kuleli duvarlarında '15 Temmuz' temalı 3 boyutlu ışık gösterisi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kuleli duvarlarında '15 Temmuz' temalı 3 boyutlu ışık gösterisi

Son dakika güncel haberi: Hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde düzenlenen etkinlikler kapsamında Kuleli duvarlarında 3 boyutlu ışık gösterisi yapıldı.

Hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde düzenlenen etkinlikler kapsamında Kuleli duvarlarında 3 boyutlu ışık gösterisi yapıldı. Video haritalama yöntemiyle Kuleli yerleşkesinin duvarlarına FETÖ'nün ihaneti, milletin ortaya koyduğu mücadeleyi ve şehitlerin kahramanlığını anlatan görseller yansıtıldı.


15 Temmuz hain darbe girişimi yıl dönümünde İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklerle anılıyor. Darbe girişiminin en önemli noktalarından biri olan Kuleli yerleşkesinin duvarlarında 3 boyutlu ışık gösterisi yapıldı. Video haritalama (video mapping) teknolojisiyle FETÖ'nün ihaneti, milletin ortaya koyduğu mücadele ve şehitlerin kahramanlığı görsel sunumla anlatıldı. - İSTANBUL

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 23:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kuleli duvarlarında '15 Temmuz' temalı 3 boyutlu ışık gösterisi - Son Dakika
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İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
00:44
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
00:29
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
00:24
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
23:44
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
23:43
Bakan Koca'dan 15 Temmuz şehidi ve kızıyla ilgili duygu dolu paylaşım
23:28
15 Temmuz dolayısıyla 251 şehit için 251 hatim indirildi
22:37
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
21:39
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
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