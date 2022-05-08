Son dakika haberleri: Kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti

08.05.2022 01:01
Son dakika haberleri: Kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir çiftçi, tarlasını sürerken kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir çiftçi, tarlasını sürerken kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hatıplar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisine ait tarlada çalışan N.D. (54), arazinin eğimli olması nedeniyle kullandığı traktör devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Traktörden yaklaşık 5 metre mesafede bulunan N.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından N.D.'nin cansız bedeni morga kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Son dakika haberleri: Kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti
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Saruhanlı, Çiftçi, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika


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