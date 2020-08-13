Son dakika haberleri: Kullanılmayan evin bahçesinden onlarca kaplumbağa çıktı - Son Dakika

Kullanılmayan evin bahçesinden onlarca kaplumbağa çıktı

Evin bahçesinde yıllardır mahsur kalan 65 adet kaplumbağayı itfaiye kurtardı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde uzun zamandır kullanılmayan ve boş olan bir evin bahçesinde mahsur kalan kaplumbağalar itfaiye tarafından kurtarılarak doğaya bırakıldı.

Kadirli ilçesi merkez Bağ mahallesinde yıllardır kullanılmayan boş bir evin bahçesinde uzun zamandır kaplumbağaları ve kaplumbağaların surlarla çevrili duvardan çıkamadığını gören mahalleliler durumu itfaiyeye bildirdiler. İhbar üzerine eve gelen Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri sur duvarından atlayarak evin bahçesine girdi. İtfaiye ekipleri evin bahçesinden 65 adet irili ufaklı kaplumbağa toplayıp kutulara yerleştirerek Yeni mahallesi Savrun çayı civarında doğal yaşam ortamlarına bıraktı. Kaplumbağaların evin bahçesine nereden ve ne şekilde geldiği bilinmese de bahçede yıllar içerisinde üreyerek çoğaldıkları tahmin ediliyor.