Son dakika haberleri! Kullanılmayan hamam ve AVM'de yangın - Son Dakika

Yangın nedeniyle hamam ve alışveriş merkezi binalarında maddi hasar meydana geldi. Yerleşim yerlerine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde yıllardır kullanılmayan turistik hamam ve alışveriş merkezinin bulunduğu bina ile çevresindeki ağaçlar, çıkan yangında zarar gördü.

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 17:49

Kaynak: DHA

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