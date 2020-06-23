Son dakika haberleri... Kulp'ta ekili arazide yangın - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kulp'ta ekili arazide yangın
Bir son dakika haberine göre Kulp ilçesinde buğday ekili arazide çıkan yangın söndürüldü.
Kulp ilçesinde buğday ekili arazide çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Başbuğ Mahallesinde buğday ekili arazide çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.
Yangın, köylülerin traktörlerle müdahalesiyle söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 04:09 Kaynak: AA
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