Son dakika haberleri... Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, İtalya temaslarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, açılışına katıldıkları Bolonya Çocuk Kitapları Fuarı'nın verimli geçtiğini belirtti.

İtalya'nın Bolonya kentinde geleneksel olarak yapılan ve dünyanın önde gelen "Çocuk Kitapları Fuarı"nın 59'uncusunun açılışına katılan Demircan, Bolonya'nın ardından başkent Roma'da temaslarda bulundu.

Roma'da Kültür ve Tanıtma Müşavirliğini, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş ile ziyaret eden Demircan, Kültür ve Tanıtma Müşaviri Haluk Söner'den faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Bakan Yardımcısı Demircan, Bolonya ve Roma'daki temaslarına ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürümüzle birlikte ekip olarak Türkiye'den Türkçemizi, yapılan tercümelerle dünyaya tanıtan ciddi yayınevlerimiz var. Çok ciddi de çevirmenlerimiz var. Onlarla dünyanın dört bir yerindeki fuarlara katılmayı özellikle önemsiyoruz. Bu vesileyle teliflerin birbirleriyle buluşmasını ve kitaplar yoluyla kültürümüzün yaygınlaşmasını sağlamış oluyoruz." dedi.

Bu çerçevede yayıncılar ve çevirmenlerle Bolonya'daki çocuk yayınları fuarına geldiklerini belirten Demircan, "Verimliydi. Bayağı da bir kalabalıktı. ve yine bu çerçevede Roma'da özellikle Kültür Ataşeliğimiz ve Yunus Emre Enstitümüz üzerinden kültürel faaliyetlerini de yerinden görme fırsatımız oldu. Bu vesileyle buraya geldik." diye konuştu.

Demircan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sonuçta hikayelerimizi, masallarımızı, duygumuzu, düşüncemizi aktarabileceğimiz; yol ve yöntem, yine kitaplardan ve yazarlarımız, onların teliflerinden geçtiğinin farkındayız. Onlar yoluyla kitaba varmak, onlar yoluyla dijitale dönmek, onlar yoluyla senaryolara, hikayelere ve masallara ilham kaynağı olmak hedefimiz. Dolayısıyla bu anlamda da Kültür Bakanlığı olarak Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü olarak elimizden geleni ardına koymadan sürdürmeye devam ediyoruz."

Bakan Yardımcısı Demircan'a gezisinde eşlik eden Ali Odabaş da "Bolonya Çocuk Kitapları Fuarı, dünyanın en büyük çocuk kitapları fuarıdır. Kovid-19 salgını sebebiyle iki yıldır katılamıyorduk. İki yıl aradan sonra tekrar Bolonya Çocuk Kitapları Fuarına katılım sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Ülke standında 8 çocuk kitabı yayıncısıyla Türkiye'nin temsil edildiği bilgisini paylaşan Odabaş, "Yoğun bir katılım sağladık bu fuara. Çocuk kitapları yayıncılığı açısından ülkemiz yayınevleri gerçekten son yıllarda çok büyük bir atılım içerisinde. Kalite gitgide yükseliyor. Nitelik ve nicelik açısından hem yayımlanan kitap sayısı hem de yayımlanan kitapların kalitesi açısından da çok gelişme içerisinde. Bu çerçevede Bolonya Çocuk Kitapları Fuarı profesyonel bir fuar. Yurt dışından telif satmak ya da telif satmak için yayınevlerimiz bakımından bulunmaz bir nimet." değerlendirmesinde bulundu.