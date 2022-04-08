Son dakika haberleri: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da konuştu: (2) - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Güvenli Turizm Sertifika programının yıl sonuna kadar Yeşil Turizm Sertifika programına dönüştürüleceğini belirterek, "Bu stratejiyi oturtabilmek için dünyada bu konuda uzmanlaşmış en üst merci olan Global Sürdürülebilir Turizm Konseyi (CSTC) ile Bakanlık olarak 3 yıllık bir protokol imzaladık." dedi.

Ersoy, Antalya'da Muratpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlenen DER Touristik Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2019'un turizm adına rekor bir yıl olduğunu, 52 milyon turist, 34,5 milyar dolar gelir hedefinin gerçekleştiğini anımsattı.

Türkiye olarak 2018'de strateji değişikliği yapılarak bu rakamlara ulaşıldığını dile getiren Ersoy, "2019 yılında Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansını kurduk. Aslında yüz yıldır birçok ülkede kurulan ama bizde 2019 yılı itibarıyla hayata geçmiş bir organizasyon. Yönetim yapısına baktığımız zaman turizmcilerin oyları ile seçilen yöneticilerden oluşuyor. Çalışanların hepsi profesyonel reklam ve iletişim üzerine uzman, seçilerek gelmiş istekli ve asli işi bu olan insanlardan oluşuyor." diye konuştu.

2020'de ise yeni bir rekor hedefi belirlediklerine ancak Kovid-19 süreci ile karşı karşıya kaldıklarına işaret eden Ersoy, 52 milyon turist rakamının 16 milyona kadar gerilediği ifade etti.

Bu süreçte devlet ile sektör ele ele vererek çok hızlı hareket ettiklerini ve dünyaya örnek olan Güvenli Turizm Sertifika sistemini hazırladıklarını anlatan Ersoy, Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansını da etkin bir şekilde kullandıklarını bildirdi. Tanıtım çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Ersoy, pandemi döneminde 22 uluslararası televizyonda, 81 ülkede dijital platformda çok yoğun tanıtım yapıldığını, dünyanın birçok noktasında binlerce editörü, sosyal medya fanlarını Türkiye'ye getirdiklerini kaydetti.

Yapılan çalışmalarla geçen yıl 30 milyon turist, 24,5 milyar dolar gelir hedefine ulaşıldığını vurgulayan Ersoy, "Rakip turizm ülkeleri küçülürken biz daha az küçüldük, büyürken hepsinden daha hızlı ve iyi şekilde büyüdük." dedi.

"Yeşil Turizm sertifikası yıl sonuna kadar hazır olacak"

Nitelikli turiste daha hızlı ulaşabilmek için geçen yıl turizm ile ilgili yasada bazı değişiklikler yaptıklarını aktaran Ersoy, daha önce otellerin belediye ya da bakanlık belgeli olarak açıldıklarını ancak yasa ile tüm otelleri bakanlık belgesi çatısı altında topladıklarını, bunun da önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Güvenli Turizm Sertifika sisteminde de bazı değişikliklere gittiklerini söyleyen Ersoy, şöyle devam etti:

"Güvenli Turizm Sertifikası'nı yıl sonuna kadar Yeşil Turizm Sertifikası'na dönüştürmüş olacağız. Bu stratejiyi oturtabilmek için dünyada bu konuda uzmanlaşmış en üst merci olan Global Sürdürülebilir Turizm Konseyi (CSTC) ile Bakanlık olarak 3 yıllık bir protokol imzaladık. Sektör temsilcileriyle sertifika detaylarını paylaşmaya başladık. Yıl sonuna kadar sertifikasyonu hazır hale getirip hayata geçireceğiz."

Türkiye'nin geçen yıl Paris Sözleşmesi'ni imzaladığını da anımsatan Ersoy, bu sözleşme gereği sektörlerin de ülke ve bölge olarak yerine getirmesi gereken taahhütler bulunduğunu anlattı. Yeşil Turizm Sertifika sisteminin de buna ilişkin olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Geleceğin turizminde tercih edilen ülke, tercih edilen destinasyon olmak istiyorsak, sürdürülebilirlikle ilgili sertifika edilmiş bu kriterleri tamamlamamız gerekiyor. Bu işten kaçış yok. Eğer kriterleri tamamlamazsak, bu maliyetleri üstlenmezsek bize yolcu ihraç eden ülkeler vergi şeklinde bunları zaten bizden alacaklar. Bu sistemi oturtmamız gerekiyor. Bu aşamalı bir program. 2023 sonuna kadar, 2025 ve 2030 sonuna kadar yapmamız gerekenler var. Sizlere güveniyor ve inanıyorum, biz hedeflerimize bu tarihlerden önce ulaşacağız. CSTC'nin söylemine göre söylüyorum, dünyada devlet bazında bu işi koordine eden ilk ülkeyiz. İnşallah bu kriterlere ulaşan ilk ülke de bizler olacağız."

(Bitti)