Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) inşaasının yaklaşık 1,8 milyar liraya mal olacağı belirterek, "Dünyadaki en hızlı bitirilmiş, en geniş kapsamlı kültür merkezlerinden biri. Emsallerine kıyasla 2,5 kat daha kısa sürede, 4 kat daha ucuz şekilde projeyi tamamlamış olacağız." dedi.

Ersoy, inşaatı devam eden AKM'yi basın mensuplarına gezdirdikten sonra sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "AKM'de özel işletme olacağını ifade ettiniz. Burası, Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlüğünün sürekli kullanabileceği bir yer olacak mı?" sorusuna Ersoy, şu yanıtı verdi:

"Olacak. Bizim burasıyla ilgili İstanbul bölümlerinin içine yerleşiyorlar. Bu binanın önünde tarihi bir bina daha var. Onun da restorasyonunu buradan sonra hızlı bir biçimde başlatıyoruz. Bütün genel müdürlüklerimizin İstanbul bölümleri burada konuşlanıyor. Onlar sanatsal faaliyetler, benim söylediğim teknik ve profesyonel işletme özelliğiyle ilgili. Aynı anda binlerce kişinin farklı aktiviteler içinde bulunabileceği bir yapıdan bahsediyoruz. 29 Ekim'den önce onları binanın içine almaya başlıyoruz.

Binayı biraz daha karşılaştırmak istiyorum. Yatırım tutarı yaklaşık, 29 Ekim'de daha net hale gelir ama 1,8 milyar liraya mal olacağı düşünülüyor. Emsalleriyle maliyet olarak kıyaslandığında, Hamburg Filarmoni var yakın zamanda biten, 875 milyon avroya mal etmişler. Biz yaklaşık dörtte birine mal ediyoruz. Süre olarak bakıldığında 32 aylık bir süreçte bu yatırımı tamamlamış oluyoruz. Hamburg Filarmoni 7,5 yıldan fazla bir sürede tamamlanmıştı. Dünyadaki en hızlı bitirilmiş, en geniş kapsamlı kültür merkezlerinden biri. Emsallerine kıyasla 2,5 kat daha kısa sürede, 4 kat daha ucuz şekilde projeyi tamamlamış olacağız."

"Çok önemli beste hazırlanıyor"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, logoya ilişkin bir soru üzerine, logonun son halinin görülen şekilde olduğunu belirterek, "Bu noktada ajanslarımızla çalışıyoruz. Hemfikir olduğumuz logo, AKM'nin yeni logosu bu." dedi.

Açılış programıyla ilgili soruyu Ersoy, "Çalışıyoruz üzerine. Çok önemli beste de hazırlanıyor burayla ilgili. Program tam netleştiği zaman paylaşacağım. Buranın şanına yaraşır bir açılış olacağına emin olacaksınız." diye yanıtladı.

Ersoy, "Yıkılıp yapılmasında tartışmalar yaşanmıştı. Ölçek ne kadar büyüdü?" sorusu üzerine sözü Murat Tabanlıoğlu'na verdi.

Tabanlıoğlu, eski binanın yerine aynı cepheyi koruyarak içine yepyeni bir hayat vererek yeni bir bina yaptıklarını belirterek, "20. yüzyılı 21. yüzyıla taşıdık. İkinci fonksiyonları ise kültür sokağına taşıdık. Kültür Sokağı eskiden burada bitiyordu. Şimdi bunu teknik üniversite ve Atatürk Kitaplığı'na bağlıyoruz. Bu sokağın içinden stada kadar yürünebilecek. Şehrin yeni bir bağlantısı olacak." bilgisini verdi.

"Göbeklitepe Projesi çok ama çok büyüyor. Tepelerin sayısı artıyor"

"AKM'nin isminde değişiklik olacak mı?" sorusu üzerine Ersoy, "Hayır. Burada yazıyor." dedi.

Ersoy, "Yeni Kültür Yolu Projesi hakkında bilgi verir misiniz?" sorusuna şu karşılığı verdi:

"Ben açıkçası hazır olmadan projeleri açıklamak istemiyorum. Biz çok etkili 4 tane daha proje hazırlıyoruz İstanbul için, 3 tane geniş kapsamlı. Onları zaman içerisinde açıklıyoruz. Netleştikçe açıklayacağız.

Göbeklitepe ile ilgili mayıs ayında detaylı bir sunum yapacağız. Göbeklitepe Projesi çok ama çok büyüyor. Tepelerin sayısı artıyor."

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Gezi Parkı'nı burayla birleştirmeyi düşünüyor musunuz? Kültür Merkezi ve etrafının daha kıymetli değerlendirilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile kontak kurdunuz mu?" sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Ben burayla ilgili kontak kurmuştum. Kültür Sokağı oluşturduk, bu sokak 24 saat yaşatılacak şekilde. Projenin sonunda Atatürk Kütüphanesi'ne bağlanıyor. Onun önünde bir bina var, doğalgaz binası. 'Orayı park haline getirir misiniz?' demiştik. 'Yer bulunamaz, taşınamaz.' diye cevap geldi. Bahanelere sığınmak istemiyorum ama bu proje bittiği zaman o binanın çürük dişini daha iyi göreceksiniz. Beyoğlu Kültür Yolu'yla ilgili Galataport'tan Galata Kulesi'ne çıkarken yokuş var biliyorsunuz. O yokuşta caddenin düzenlenmesiyle ilgili bir talebimiz olmuştu. Gelişme olmadı. Beyoğlu Kültür Yolu'yla ilgili 2 iletişimimiz oldu, farklı sebeplerden reddedildi. Önemli olan bize verilen görev süreleri içinde İstanbul ve Türk halkının kullanımına açmak. Bu tarz projeleri siz hayata geçirdiğiniz zaman güvenlik kendiliğinden oluşmaya başlıyor. Biz sadece polis değil, kendi güvenliğimizi de sağlayacağız. Bu bölgede bu tarz yatırımlar artıkça göreceksiniz kendiliğinden düzelecek."

"Buranın simge küresi 15 bin parçadan oluşuyor"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKM'nin ana giriş kısmında yer alan küre hakkında da şu bilgileri verdi:

"Projenin merkezi olarak konumlandırdığımız ana çekirdek. Logomuzda da yer alıyor. Geniş fuaye alanı da var. Toplam 4 kat. En büyük salonumuz opera, balo salonu olarak yer alıyor. Dışarıdaki buranın simge küresi 15 bin parçadan oluşuyor. Özel üretilmiş seramik dizayn parçanın birleştirilmesinden oluşuyor. İçeride yükseklikler oldukça fazla. Sahnenin sıfır noktasından baktığınız zaman tavanda 28 metre yükseklik söz konusu. Ama sahne bununla sınırlı değil. Aşağı doğru inen bir mekanizmadan bahsediyoruz. Eksi kotundan sahneyi yukarı doğru aldığınız zaman 65 metrelik bir yükseklikten bahsediyoruz. Boğaz Köprüsü gibi bir yükseklikten bahsediyoruz. Dünyanın en gelişmiş teknolojisiyle cep telefonuyla o karmaşık sahneyi yönetebileceğiniz kadar büyük bir teknoloji kullanılıyor. Çok uzun bir test süreci olacak. İnşallah 29 Ekim'e yetiştireceğiz. 2 bin 38 kişi kapasitesi olacak."

AKM'de montaj aşamasına da geçildiğini vurgulayan Ersoy, "Kaba inşaattan sonra ince inşaatın montajına başlandı. Sahnelerin de mekanik aksamlarının montajına başlandı. Onu da hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Kaba inşaatın yüzde 90'ı bitti. Mekanik inşaatın montajları yapılıyor." dedi.

Programın ardından Anadolu Ajansı İstanbul Haberleri Editörü Cemal Coşkun, NTV Haber Müdürü Göktan Bedük, Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü ve Yazarı Vahap Munyar, DHA Genel Müdürü Celal Korkut, CNN Türk Genel Yayın Yönetmeni Murat Yancı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda basın mensubu AKM'yi gezdi.