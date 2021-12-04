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Son dakika haberleri: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Beyoğlu'nda kız yurdunun açılışına katıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Beyoğlu'nda kız yurdunun açılışına katıldı

04.12.2021 01:07

Son dakika haber: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Beyoğlu'nda kız yurdunun açılışına katıldı Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu'nda bulunan İDA Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu açılış törenine katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Beyoğlu'nda kız yurdunun açılışına katıldı

İSTANBUL - Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu'nda bulunan İDA Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu açılış törenine katıldı.

Kültür Kenti Vakfı'nın ev sahipliğinde 2019-2020 eğitim yılında 32, bu yıl ise 40 öğrencisiyle kapılarını yeniden açan İDA Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu açılış töreni Beyoğlu'nda gerçekleşti. Açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ve Kültür Kenti Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli katıldı.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Malum olduğu üzere bizim tarihimizde vakıflar her zaman özel bir yere sahip olmuştur. Milletin ihtiyaç duyduğu alanlarda tamamıyla gönüllülük esasına dayalı bir şekilde hizmetler üretmiş. Devletin dışında sivil bir anlayışla birçok farklı alanda halkın ihtiyaçlarını karşılamayı öncelemiştir. Burada özellikle bir noktanın altını çizmek istiyorum. Vakıflarla ilgili yapılan ulusal ya da uluslararası çalışmalarda bizim tarihimizin, medeniyetimizin aynı zamanda bir vakıf medeniyeti olduğunun özellikle belirtilmesi tesadüfi bir şey değildir" dedi.

Vakıf olgusunun merhamet duygusunun kurumsallaşmış hali olduğunu kaydeden Bakan Ersoy, "Tarih boyunca süregelmiş yardımlaşma ve dayanışma duygusunun kurumsallaşmış hali olan vakıflarda yaşlılara, çocuklara, yetimlere, darda olanlara, ihtiyaç sahiplerine, ilmi ve sanatsal eğitim almak isteyenlere ve daha birçok spesifik alanda hizmetler sunulmuştur. Hiç bir zorlama olmadan tamamen gönüllülük esasıyla yürütülen bu çabalar hiç kuşkusuz bizim dünya algımızdan bağımsız ele alınamaz. Bugün dünyanın tam da ihtiyaç duyduğu anlayış bizim vakıf geleneğimizin altında yatan bu gönüllülük düşüncesidir. İşte vakıf dediğimiz olgu da iyiliğin, güzelliğin, merhamet duygusunun kurumsallaşmış aktif halidir ve bu haliyle de medeniyetimizin taşıyıcısı olma özelliğine sahiptir. Bu kurumların daha da güçlenerek varlıklarını kuşaktan kuşağa aktarması milletimizin paylaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik ruhunun her daim diri kalmasını sağlayacaktır. Mütevelli heyeti üyelerine özellikle teşekkür etmek istiyorum. Hem çok büyük bir iyilik yapıyorsunuz. Hem de bir çok insana örnek oluyorsunuz. İnşallah bu gençlerimizde büyüdükleri zaman hayırlı vatan evlatları olarak devletlerine hizmette bulunacaklar. Bu olguyu nesiller boyu taşıyacaklar. Hepimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ve Kültür Kenti Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise, " 2004 yılında başkan olduğumda Kadir abi bana koltuğa devrederken bir şey söyledi. Burası bir hacet makamıdır ve insanların ihtiyaçları olacak. Bu ihtiyaçları çözmeniz lazım. Ben de dedim ki bunun belediye ile ne alakası var? Ama gördüm ki kamu yöneticisi bin bir çeşit sorunla muhattap. Buranın aslında adı yurt ama aslında burası bir ev hem de güzel bir ev. Bu mahallede rastgele bir mahalle değil kalender bir mahalle. Sevgiyi merhameti ve kucaklamayı bilen bir mahalle. Nasibimiz burada ayda güzel bir ev ve aile ortamı yaratmaya çalıştık. İnsanlar bu hizmetlerin nasıl yapılacağını bilsinler. Herkese emeklerinden, hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yavrularımızın gözünde göreceğimiz her mutluluk bizi daha fazla mutlu edecektir" diye konuştu.

Törende bir konuşma yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise, "Bir yurt açılışının heyecanlandıran duygusu içerisindeyiz. Çünkü bir metafor olarak yurt aslında vatanla ve toprakla özdeşleştirdiğimiz yurttaş, vatandaş kavramının aslında nasıl iç içe geçtiğini de göstermesi açısından önemlidir. İnanıyorum ki burada barınacak olan gençlerimiz, kızlarımız bir aile, bir mahalle ortamında bulunacaklar. Çünkü Halıcıoğlu mahallemiz mütevaziliği ile refahı ve huzuruyla var olan bir mahallemiz. Kızlarımız da kendi memleketlerinden, oradaki mahalle kültüründen kopmadan burada huzurlu olacaklar. Çünkü insanın temel ihtiyaçlarını sıraladığımızda birincisi elbette ki yaşam hakkıdır, ikinci olarak barınma ve eğitim öğretim hakkı gelir. Bütün bunların aslında insan merkezli yaklaşımımızda, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla çok da yakın olduğunu görme imkanımız var. Allah hayırda yarışanları sever. Hayırda yarışanlardan olmak dileğiyle. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Kurdele kesiminin ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindekiler yurdu gezdi.

Son dakika haberleri: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Beyoğlu'nda kız yurdunun açılışına katıldı
Son dakika haberleri: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Beyoğlu'nda kız yurdunun açılışına katıldı
Son dakika haberleri: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Beyoğlu'nda kız yurdunun açılışına katıldı
Son dakika haberleri: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Beyoğlu'nda kız yurdunun açılışına katıldı

Kültür Kenti Vakfı, Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Beyoğlu'nda kız yurdunun açılışına katıldı - Son Dakika


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