Son dakika haberi... Bakan Ersoy: "15 Temmuz, küresel vesayet ve ihanet ittifakının Türk halkının milli iradesiyle çarpıştığı an ve meydandır" - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "15 Temmuz, küresel vesayet ve ihanet ittifakının Türk halkının milli iradesiyle çarpıştığı an ve meydandır" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Demokrasi, milli irade, bağımsızlık. Bu kelimeleri bir diline dolayanlar var, bir de onlarla yaşayıp onlar yolunda kanını dökenler, canını verenler. Türk milleti aradaki farkı görmek isteyenler için 15 Temmuz 2016'da bir destan yazmış, altına kanıyla imzasını atmış, okumak ve anlamak isteyen herkese açık olarak tarihin şanlı sayfalarına miras bırakmıştır. 15 Temmuz, küresel vesayet ve ihanet ittifakının Türk halkının milli iradesiyle çarpıştığı an ve meydandır. O anda ve o meydanda ispat edilmiştir ki inandığı gibi yaşayanların, kutlu değerlerine saf ve temiz bir kalple bağlananların iradesi ne kadar derine nüfuz etmiş ve arkasına ne denli geniş bir destek almış olursa olsun vesayetçilerin hevesini kırmaya, ihaneti alt etmeye, hainleri hüsrana boğmaya kadirdir. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, o gecenin sabahına gazilik payesiyle ulaşanları saygıyla ve minnetle selamlıyorum. Yüce Türk milletinin Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyorum" dedi. - ANKARA