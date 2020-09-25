Son dakika haberleri: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yeşilay İş Birliği Protokolü İmza... - Son Dakika

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması

Protokolün imzalanması

Hediye takdimi İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yeşilay Başkanı Mücahit Öztürk ile "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yeşilay İş Birliği Protokolü İmza Töreni"ne katıldı.