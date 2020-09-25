Son dakika haberleri: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yeşilay İş Birliği Protokolü İmza...
Son dakika gündem haberi: Programdan görüntüler Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması Protokolün imzalanması Hediye takdimi İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yeşilay Başkanı Mücahit Öztürk ile "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yeşilay İş Birliği Protokolü İmza Töreni"ne katıldı.
Programdan görüntüler
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması
Protokolün imzalanması
Hediye takdimi İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yeşilay Başkanı Mücahit Öztürk ile "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yeşilay İş Birliği Protokolü İmza Töreni"ne katıldı.
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