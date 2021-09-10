Son dakika haberleri... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Marmaris'te turizmcilerle toplantı yaptı - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Marmarisli turizmcilerle bir araya geldi.

Siteler Mahallesi'ndeki otelde üç saat süren toplantıya, Bakan Ersoy'un yanı sıra Muğla Valisi Orhan Tavlı, Marmaris Kaymakamı Şevket Ertuğ Aksoy, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Bülbüloğlu, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Deniz Ticaret Odası Başkanı Halil Bağlı, TOSFED Onursal Başkanı Serkan Yazıcı ve turizmciler katıldı.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Bülbüloğlu, toplantının çok verimli geçtiğini dile getirdi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, ilçede yaşanan orman yangınıyla ilgili kurum ve sektör temsilcileri sunum yaptı.